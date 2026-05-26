Sheinbaum rechaza censura a TV Azteca y defiende derecho de réplica

Hay ataques porque se le hizo pagar sus impuestos fue la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum a las acusaciones de presunta censura a TV Azteca, luego de sugerir a la ciudadanía no sintonizar dicha señal.

En la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria aseguró que sus declaraciones corresponden estrictamente a una opinión y al ejercicio de su derecho de réplica, y no a un acto de autoritarismo del estado.

“Hay tanta libertad de expresión, que desde una televisora se ataca permanentemente al gobierno, incluso con mentiras. ¿Qué tenemos nosotros? El derecho de réplica. Entonces, cuando ayer dije ‘no vean TV Azteca’, ellos dicen ‘es una censura’. No, no es una censura, es una opinión. Una opinión. ¿Por qué? Porque no los estamos censurando. Ayer pudieron decir todo lo que quisieron decir en sus programas de televisión, en todos. ¿Pueden seguir hablando? Pueden seguir hablando. Pero nosotros también tenemos la responsabilidad de informar. Entonces, cuando digo ‘no vean una televisora’, pues es una opinión, pero no estoy ejerciendo el poder del Estado para censurar a una televisora”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

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¿Qué respondió Sheinbaum sobre las acusaciones de censura?

Insistió que el descontento de la empresa, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, tiene de fondo un tema fiscal y político, asimismo, señaló que las dinámicas del pasado entre el poder político y los grandes consorcios mediáticos han quedado completamente erradicadas, advirtiendo que ya no existen acuerdos “en lo oscurito” ni privilegios a cambio de líneas editoriales favorables al gobierno.

“Cuando lo digo es una opinión, pero no estoy censurando como presidenta de la República a nadie. No ejerzo a través de la Secretaría de Gobernación el poder de decir ‘te bajo la señal’, ¡no! O te hablo por teléfono para decirte... ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a hablar con el presidente, y ponerse de acuerdo en lo oscurito sobre qué canonjías vamos a tener a cambio de que hable bien de ti. Eso ya no. Ese periodo se acabó. Se acabó el periodo en donde a partir de amistades se daban concesiones.” — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

¿Qué dijo sobre la situación fiscal de la empresa?

La jefa del Ejecutivo Federal, aclaró que la empresa Salinas Pliego se encuentra actualmente regularizando su situación fiscal mediante un acuerdo con el SAT para liquidar un adeudo de 32 mil millones de pesos, el cual ya se está cubriendo mediante pagos mensuales.

¿Continuará el gobierno respondiendo a los señalamientos?

Sentenció que, aunque no volverá a hacer un llamado explícito a evitar dicho canal, mantendrá la defensa de su administración ante lo que calificó como información falsa.

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