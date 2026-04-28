Diputados declaran constitucional la reforma en materia de feminicidio en México

Diputados declaran la constitucionalidad de la reforma a la Carta Magna en materia de feminicidio

El Pleno de la Cámara de Diputados hizo la declaratoria de constitucionalidad de la reforma a la Carta Magna que permite al Congreso federal legislar en materia de feminicidio, aprobada la semana pasada.

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Luego que 27 de los 32 congresos locales aprobó dicha reforma constitucional, que contempla tipificar el feminicidio y homologar las naciones de este delito en todo el territorio nacional.

✅ La #CámaraDeDiputados realizó la declaratoria de aprobación de la reforma al artículo 73 de la Constitución Política 📜, que faculta al Congreso de la Unión 👩🏽‍⚖️ a expedir una ley general en materia de feminicidio .https://t.co/4GUj8G6QJG — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) April 28, 2026

¿Cuál es el siguiente paso tras la declaratoria?

La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, informó que la Cámara de Diputados turnó este decreto al Senado de la República para hacer lo propio y enviarlo a la titular del Ejecutivo para su promulgación.

“Una vez realizado el cómputo de los votos aprobatorios de la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México se emite la siguiente declaratoria. El Congreso de la Unión declara reformado el artículo 73, fracción 21, inciso A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de feminicidio. Se remite a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales”. — Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados Ampliar

¿Qué estados aprobaron la reforma?

Los poderes legislativos estatales que aprobaron dicha iniciativa son: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y Ciudad de México.

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