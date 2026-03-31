Recibe Senado Ley contra feminicidio que propone penas de hasta 70 años y cambios en investigación

Este martes llegó al Senado la propuesta de la presidenta Sheinbaum en respuesta al reclamo por mayores penas y acciones contra feminicidios en México.

La Ley contra feminicidio plantea imponer penas de hasta 70 años de prisión a quien cometa este delito, de acuerdo con la iniciativa enviada al Senado de la República.

Esta tarde llegó a la Cámara Alta la propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual también elimina beneficios legales para los agresores y establece la obligación de investigar toda muerte violenta bajo la línea de feminicidio.

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Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, informó que se recibió esta iniciativa que reforma el artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución. Ampliar

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Propuesta para homologar el delito

La propuesta busca facultar al Congreso de la Unión para expedir una Ley General en Materia de Feminicidio, con el objetivo de homologar tanto la investigación como la tipificación de este delito en todo el país, ante las diferencias que actualmente existen entre las legislaciones estatales.

Castillo señaló que esta iniciativa será analizada como parte de los esfuerzos para fortalecer el marco jurídico en la protección de las mujeres y garantizar justicia en los casos de violencia de género.

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Cambios en investigación y atención a víctimas

Asimismo, subrayó que la reforma permitirá avanzar hacia una legislación uniforme que contribuya a erradicar la impunidad y a consolidar mecanismos más eficaces para la atención de este delito.

“La analizaremos como una propuesta fundamental que nos permitirá legislar para que nunca más una mujer muera con violencia por el solo hecho de ser mujer”, expresó.

El eje central de la iniciativa no solo es punitivo, sino estructural: busca cerrar vacíos en la investigación, homologar criterios a nivel nacional y garantizar reparación integral a las víctimas indirectas, particularmente niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad.

Finalmente, la Ley contra feminicidio también pretende establecer bases más claras para la coordinación entre autoridades, fortaleciendo la atención a víctimas y mejorando los procesos de procuración de justicia en todo el país, consolidando así un enfoque integral frente a este delito.

ahz.