Niega Claudia Sheinbaum que resolución de SCJN vs Ricardo Salinas Pliego, haya sido “por consigna”

Si el empresario Ricardo Salinas Pliego no liquida sus adeudos al fiscales, el cual podrían llegar a los 48 mil millones de pesos, el gobierno iniciará los procedimientos jurídicos correspondientes para garantizar que pague, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Primero pues se notifica, si paga, ahí se resuelve el asunto; si no paga, tiene que venir una serie de procedimientos que son parte y de un procedimiento jurídico que tiene que cumplirse” — Dijo la Presidenta

¿Hubo consigna en la resolución judicial?

Al comentar el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que rechazó los amparos que el empresario promovió, y que permite al Servicio de Administración Tributaria (SAT) cobrar lo que Salinas Pliego debe, la mandataria negó las acusaciones de que los ministros de la Corte actuaron por consigna.

Es una resolución que tiene que ver con nuestro sistema de justicia, no es una resolución por consignas, no es que alguien le habló a los jueces a decirle, oye, fíjate que por favor resuelve de esta manera porque lo quiere la presidenta o lo quiere, no sé, cualquiera. No, tienen autonomía y resuelven” — Explicó la Presidenta

Pero, además dijo que no es extraño que resuelvan de la manera que resolvieron, porque ya había pasado por distintas instancias, algunas, antes del 2018 y después del 2018 al 2024, tribunales, colegiados que dijeron no proceden los reclamos del Grupo Salinas.

Desde Palacio Nacional, la mandataria insistió en que los adeudos no vienen del periodo del ex presidente, Andrés Manuel López Obrador sino de muchos años antes. Muchos tribunales ya habían desestimado los reclamos de Grupo Salinas en diferentes instancias, reitero.