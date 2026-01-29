Grupo Salinas pone fin a litigio fiscal; pagará más de 32 mil millones de pesos

El saldo restante se cubrirá mediante un esquema de 18 pagos

En un movimiento que marca el cierre de uno de los capítulos legales y fiscales más mediáticos de los últimos años, Grupo Salinas y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmaron un acuerdo definitivo para la liquidación total de los adeudos fiscales.

A través de un comunicado, se detalló que el grupo empresarial de Ricardo Salinas Pliego, realizará un pago total que asciende a los 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos, cumpliendo así con las resoluciones judiciales aplicables y los beneficios establecidos en el Código Fiscal de la Federación.

El SAT informó que, de este monto global, la Tesorería de la Federación recibió hoy un primer ingreso de 10 mil 400 millones 630 mil 537 pesos.

El saldo restante se cubrirá mediante un esquema de 18 pagos, asegurando así el cumplimiento íntegro.

¿Cómo se realizará el pago acordado con el SAT?

Por parte de Grupo Salinas, Luciano Pascoe Rippey, Director General de Noticias y Comunicación, enfatizó que la organización siempre ha cumplido con sus obligaciones fiscales, sumando más de 300 mil millones de pesos pagados en los últimos 20 años.

No obstante, la decisión de realizar este pago, que incluso trasciende los límites de los acuerdos pactados originalmente en 2024, responde a una voluntad estratégica de dar vuelta a la página y poner fin a lo que calificaron como una campaña sistemática en su contra.

Tras más de 20 años de controversias, y a pesar de estar en desacuerdo, las empresas de #GrupoSalinas concluyen sus litigios fiscales con el gobierno de México. A partir de ahora, no debemos nada al gobierno.



¿Qué implica este acuerdo para Grupo Salinas?

Con esta transacción, Grupo Salinas asegura que no quedará ningún saldo pendiente con el Gobierno de México.

Pascoe Rippey añade que este paso es esencial para recuperar el enfoque y la energía en su misión principal: la creación de valor y prosperidad para México, así como el bienestar de las más de 200 mil familias que dependen de sus operaciones.

“Lo hacemos porque es momento de dar vuelta a la página, de poner fin a la persecución en nuestra contra y concentrarnos en lo que importa”. —

Al mismo tiempo, Grupo Salinas hace un llamado a una “revolución cultural” nacional basada en el respeto a la legalidad, la libertad individual y el rechazo a la corrupción.

Grupo Salinas del empresario Ricardo Salinas Pliego deberá pagar sus adeudos fiscales al SAT Ampliar

¿Qué sigue tras el cierre del litigio fiscal?

Finalmente, el comunicado de la organización reafirma el compromiso de Ricardo Salinas Pliego como aliado de México, asegurando que continuarán trabajando para impulsar el desarrollo del país.

Con este pago histórico, se cierra formalmente un litigio de largo tiempo, permitiendo que la empresa retome su operatividad plena sin distracciones legales.

