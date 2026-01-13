Salinas Pliego acusa persecución del gobierno de México ante organismos internacionales|Video

En su visita a la OEA, el empresario afirmó que “En México se está intentando imponer el miedo como método de control”.

Este martes el presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego se entrevistó con el relator especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, Pedro Vaca, y acusó ante la Comisión internacional de Derechos Humanos “persecución política que ejerce el Estado mexicano en su contra”.

En su denuncia, el empresario mexicano manifestó “persecución fiscal, judicial y administrativa coordinada, destinada a restringir su libertad de expresión y su participación en el debate público”, señalando esto como “una clara violación de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos”.

La defensa de la libertad en México y el continente americano es responsabilidad de todos.



Hoy, en la sede la @OEA_oficial, nuestro presidente, @RicardoBSalinas sostuvo una reunión con @PVacaV, relator especial para la Libertad de Expresión de ese organismo, en la que presentó… pic.twitter.com/6hMrcvRwtQ — Grupo Salinas (@gruposalinas) January 13, 2026

Acusó del gobierno mexicano: criminalización de la crítica, hostigamiento administrativo, captura del Poder Judicial y uso político del aparato fiscal, este último en relación con el veredicto dado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obliga al empresario a cumplir con sus deberes fiscales que ascienden a 51 mil millones de pesos.

Acá les compartimos más información: pic.twitter.com/deod2vNMGQ — Grupo Salinas (@gruposalinas) January 13, 2026

Salinas advirtió en su documento de “la grave crisis institucional que enfrenta México” y presentó presuntas evidencias contra el Estado, lo que afirma “es un llamado a defender la libertad y el Estado de derecho”.

Al término de su reunión, el empresario emitió un nuevo mensaje en redes señalando que esta acción “se trata de sentar un precedente peligrosísimo: El uso del Estado y el crimen organizado como arma para castigar a los opositores políticos y restringir la libertad de expresión”.

Ya salí de mi primera reunión con Pedro Vaca @PVacaV, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la @CIDH. Me invitaron para escucharme y recibir un expediente con pruebas de lo que @gruposalinas y yo estamos viviendo, un acoso sistemático por parte del @GobiernoMX:… https://t.co/xXnn44eYnm pic.twitter.com/yRlzaWsrd7 — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) January 13, 2026

Señalando que “En México se está intentando imponer el miedo como método de control”.