Salinas Pliego acusa persecución del gobierno de México ante organismos internacionales|Video
En su visita a la OEA, para presentar su denuncia ante la CIDH, el empresario afirmó que “en México se está intentando imponer el miedo como método de control”.
Este martes el presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego se entrevistó con el relator especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, Pedro Vaca, y acusó ante la Comisión internacional de Derechos Humanos “persecución política que ejerce el Estado mexicano en su contra”.
En su denuncia, el empresario mexicano manifestó “persecución fiscal, judicial y administrativa coordinada, destinada a restringir su libertad de expresión y su participación en el debate público”, señalando esto como “una clara violación de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos”.
Acusó del gobierno mexicano: criminalización de la crítica, hostigamiento administrativo, captura del Poder Judicial y uso político del aparato fiscal, este último en relación con el veredicto dado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obliga al empresario a cumplir con sus deberes fiscales que ascienden a 51 mil millones de pesos.
Salinas advirtió en su documento de “la grave crisis institucional que enfrenta México” y presentó presuntas evidencias contra el Estado, lo que afirma “es un llamado a defender la libertad y el Estado de derecho”.
Al término de su reunión, el empresario emitió un nuevo mensaje en redes señalando que esta acción “se trata de sentar un precedente peligrosísimo: El uso del Estado y el crimen organizado como arma para castigar a los opositores políticos y restringir la libertad de expresión”.
Señalando que “En México se está intentando imponer el miedo como método de control”.