Mural del Mundial 2026: ¿Cómo llegar al lugar de la obra donde se rompió el Récord Guinness en CDMX?

La CDMX ya comienza a sentirse con un espíritu pambolero rumbo a la Copa del Mundo. Y claramente las alcaldías albergan distintas actividades, en esta ocasión la G.A.M rompió un récord Guinness con el Mural del Mundial 2026 hecho con el pincel más grande.

Esta fiesta estuvo llena de futbol y leyendas del mismo, así que te contamos cómo se vivió y cómo llegar si lo quieres visitar.

¿Cómo llegar y dónde se ubica el Mural del Mundial 2026?

El mural del Mundial 2026 se encuentra en avenida Centenario, esquina con Oriente 157 en la alcaldía Gustavo A. Madero al norte de la CDMX. Para llegar hay distintas rutas, ya sea por auto propio o en transporte público, es decir:

Si quieres llegar en transporte público

Mural Mundial 2026 en CDMX opción 1: Lo más cercano es llegar por metro, por lo que debes dirigirte a la línea 6 (roja) estación Martín Carrera, una vez ahí sal hacia Ferrocarril Hidalgo y caminarás cerca de 15 y 20 minutos

Mural Mundial 2026 en CDMX opción 2: Otra estación del metro que queda cerca es Indios Verdes de la línea 3, una vez ahí toma un RTP o microbús sobre Ferrocarril Hidalgo que vaya hacia Martín Carrera o San Felipe de Jesús y bajas en Centenario-Oriente 157

Mural Mundial 2026 en CDMX opción 3: Si vienes de zonas cercanas al MB, la línea 1 o 7 hacia Indios Verdes es lo más cercano al mural, sin embargo, debes tomar las mismas rutas de microbús o RTP que en la anterior.

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Si quieres llegar en auto propio

La ruta más directa suele ser:

Eje Central

Conecta hacia Avenida de los Insurgentes Norte

Luego hacia Montevideo / Martín Carrera

Tomas Ferrocarril Hidalgo

Llegas a Avenida Centenario y Oriente 157

La mayoría de las apps suelen dar la siguiente alternativa vial

Viaducto

Circuito Interior

Insurgentes Norte

Martín Carrera

Ferrocarril Hidalgo

Solo recuerda que la zona suele tener mucho tráfico en horas pico y movimiento fuerte ya que conecta a la CDMX con el Estado de México, por lo que te sugerimos ir con tiempo al Mural del Mundial 2026 CDMX.

Mx - G.A.M mural del Mundial 2026 Ampliar

¿Cuándo inauguraron el Mural del Mundial 2026?

El mural del Mundial 2026 fue inaugurado el domingo 24 de mayo del mismo año. Tuvo una presencia fuerte de espectadores que ya no soportan la ilusión del Mundial 2026 que comienza en un par de semanas en la capital de México.

Por lo que la G.A.M recibió el reconocimiento del récord Guinness al mural de futbol pintado con el pincel más grande del mundo, reconociendo los 90 días de labor continua que requirió no solo de una investigación ardua, sino también precisión y paciencia por parte de los artistas participantes y el director artístico de la obra, Carlos Alberto Badillo Cruz.

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¿Qué futbolistas estuvieron invitados a la inauguración del mural Mundial 2026?

En la cuenta oficial de Instagram de la alcaldía Gustavo. A Madero, publicaron que estuvieron leyendas del futbol mexicano, como:

Cuauhtémoc Blanco

“Kikín” Fonseca

Germán Villa

Ángel Reyna

Isaac Terrazas

Aquivaldo Mosquera

Rafael Puente Jr.

Jagger Martínez

Efrén Hernández

Por lo que el evento no solo buscó a los artistas encargados del mural del Mundial 2026, sino también a las figuras que fueron y han sido representativas del legendario juego de pelota actual como estos talentos.