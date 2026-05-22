¿Escuelas prohibirán uso de celulares? Esto propone el Congreso de la CDMX sobre la Ley de Educación

Las escuelas se han llenado de celulares en los últimos años. Sin embargo, muchos se asustaron al pensar en que en las escuelas prohibirán el uso de celulares debido a una reforma a la Ley de Educación. Pero si quieres saber la verdad detrás de esta propuesta, sigue leyendo para que tengas toda la información completa.

¿De qué trata la propuesta a la reforma a la Ley de Educación según el Congreso de la CDMX?

La CDMX se prepara para vivir una reforma a la Ley de Educación que se espera beneficie a los y las estudiantes. Y es que con base en la iniciativa presentada por diputadas del PAN, se pretende regular el uso de celulares en escuelas públicas, más no prohibirlos.

Esto nace desde las dos diputadas del PAN, Laura Álvarez Soto y Claudia Montes de Oca, quienes propusieron inicialmente prohibir el uso de celulares en las escuelas, sin embargo, el partido Morena votó por solo regular el uso de estos aparatos inteligentes. Por lo que lo que aprobaron los diputados, fue modificar varios artículos a la Ley de Educación de la CDMX para que las escuelas tengan protocolos claros sobre cuándo sí y cuándo no se pueden usar celulares, tabletas y otros dispositivos electrónicos.

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¿Entonces las y los alumnos ya no podrán usar su celular mientras están en sus escuelas?

No realmente. Los estudiantes no podrán estar usando su celular libremente durante las clases, al menos que las y los profesores lo autoricen para actividades educativas, emergencias o ejercicios pedagógicos específicos. Sin embargo, sí pueden portarlos y llevarlos con ellos mientras están en sus ratos libres.

¿Por qué se propuso una reforma para regular el uso de celulares en escuelas?

La regulación de celulares en escuelas forma parte de una serie de cuidados por parte de las autoridades para fomentar la atención, convivencia sana y la salud mental de las niñez y adolescencias. Asimismo, mencionan que durante la discusión se escuchó a las y los maestros al considerar que los alumnos se distraen constantemente con el celular y redes sociales, perdiendo la atención en la clase.

Mientras esto sigue en discusión para saber qué es lo que procede, habrá que estar pendiente de lo que digan las autoridades oficiales sobre el tema.