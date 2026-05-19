El récord imposible: los 13 goles de Just Fontaine en un solo Mundial

En toda la historia de la Copa del Mundo han existido goleadores legendarios como Pelé, Ronaldo Nazário, Miroslav Klose, Lionel Messi o Kylian Mbappé. Sin embargo, hay un récord que sigue pareciendo imposible de romper incluso en la era moderna del futbol:

Los 13 goles que marcó Just Fontaine en un solo Mundial.

Soccer World Cup 1958 / picture alliance Ampliar

La hazaña ocurrió en Suecia 1958 y, más de seis décadas después, nadie ha podido acercarse realmente a esa cifra en una misma edición del torneo.

¿Quién fue Just Fontaine?

Just Fontaine fue un delantero francés nacido en Marruecos cuando todavía era territorio francés. Aunque tuvo una carrera importante a nivel de clubes con el Stade de Reims, su nombre quedó inmortalizado gracias a una actuación histórica en la Copa del Mundo de 1958.

Just Fontaine histórico de los Mundiales / Alexandre Schneider Ampliar

Curiosamente, Fontaine solo disputó un Mundial en toda su carrera… y aun así estableció uno de los récords más impresionantes en la historia del deporte.

Los 13 goles de Just Fontaine en Suecia 1958

Durante el Mundial de Suecia 1958, Fontaine marcó 13 goles en apenas seis partidos. Sí, prácticamente anotó más de dos goles por encuentro.

Just Fontaine Mundial 1958 / Mondadori Portfolio Ampliar

Su producción fue:

3 goles vs Paraguay

2 goles vs Yugoslavia

1 gol vs Escocia

2 goles vs Irlanda del Norte

1 gol vs Brasil

4 goles vs Alemania Occidental

Esa última exhibición en el partido por el tercer lugar terminó consolidando un récord que sigue intacto hasta hoy.

Nadie ha logrado acercarse realmente al récord de Fontaine

Lo más impresionante es que ni siquiera las grandes estrellas modernas han podido igualar la marca.

Por ejemplo:

Pelé

Marcó 6 goles en 1958.

Ronaldo Nazário

Hizo 8 goles en Corea-Japón 2002.

Miroslav Klose

Nunca pasó de 5 goles en un solo Mundial.

Kylian Mbappé

Anotó 8 goles en Qatar 2022.

Miroslav Klose Alemania histórico / Thomas Niedermueller Ampliar

Ni siquiera en torneos con más partidos, penales o estilos ofensivos se ha podido romper la barrera de los 13 goles.

¿Por qué parece imposible romper el récord?

Existen varias razones.

En 1958 existían diferencias enormes entre selecciones.

Hoy:

las defensas son más organizadas

hay análisis táctico avanzado

los jugadores están mejor preparados físicamente

los rivales estudian cada detalle

Marcar múltiples goles en varios partidos consecutivos es muchísimo más complicado. En el futbol moderno, los grandes delanteros reciben marcas constantes y sistemas defensivos diseñados específicamente para detenerlos.

Además:

hay más rotaciones

cambios tácticos

desgaste físico acumulado

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Eso reduce la posibilidad de tener cifras tan descomunales. Con el cambio de formato para la Copa del Mundo 2026, aunque ahora algunos equipos pueden disputar más partidos, también enfrentan rivales más competitivos desde fases tempranas.

En 1958 había menos equilibrio global, algo que favorecía goleadas más frecuentes.

Fontaine tiene uno de los récords más intocables del deporte

Muchos consideran que los 13 goles de Fontaine pertenecen a esa categoría de marcas “casi imposibles” de romper, junto a:

los 100 puntos de Wilt Chamberlain en la NBA

las 91 victorias de Sebastian Vettel en Fórmula 1 (en su momento)

en (en su momento) los 56 partidos consecutivos bateando de Joe DiMaggio en MLB

Just Fontaine 1978 Mundial Argentina / Mirrorpix Ampliar

La razón es simple: el contexto moderno hace extremadamente difícil repetir algo así.

Francia volvió a producir goleadores históricos

Décadas después, Francia volvió a convertirse en una potencia ofensiva.

Jugadores como:

Thierry Henry

Antoine Griezmann

Kylian Mbappé

Kylian Mbappé Francia / Xavier Laine Ampliar

han brillado en Mundiales, pero ninguno ha podido acercarse al récord de Fontaine. De hecho, Mbappé necesitó dos Copas del Mundo para superar los 12 goles mundialistas.

¿Podrá alguien romper el récord en el Mundial 2026?

Con el nuevo formato de 48 selecciones, algunos creen que podrían aparecer más goleadas y oportunidades para romper récords ofensivos.

Sin embargo, llegar a 13 goles en un solo torneo sigue pareciendo una misión casi imposible.

Un delantero necesitaría:

jugar todos los partidos

mantener promedio histórico

evitar lesiones

llegar a la final

tener actuaciones extraordinarias constantemente

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Y aun así, probablemente seguiría quedándose corto.

Por eso, más de 65 años después, el récord de Just Fontaine continúa siendo una de las marcas más legendarias e inalcanzables en la historia de los Mundiales.