Heung-Min Son advierte previo al México vs Corea del Sur en el Mundial 2026: “Me volverán a odiar”

Son Heung-min lanzó una advertencia en la previa del duelo entre la Selección de fútbol de México y la Selección de fútbol de Corea del Sur en el Mundial 2026. El delantero reconoció el cariño de la afición mexicana, pero aseguró que entiende que podría cambiar si su selección logra un buen resultado en el torneo.

Son Heung-Min con Corea del Sur / Catherine Ivill - AMA Ampliar

El partido entre México y Corea del Sur se jugará el 18 de junio en Guadalajara, dentro de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.

¿Qué dijo Heung-Min Son sobre la afición mexicana?

Son Heung-min habló abiertamente sobre la relación que mantiene con la afición mexicana, a la que agradeció el apoyo que ha recibido desde el Mundial de Rusia 2018. El atacante recordó que existe respeto mutuo entre jugadores y aficionados, pero dejó claro que el fútbol cambia rápidamente dependiendo del resultado en la cancha.

❤️🇰🇷 Heung-Min Son once again showing love and respect towards Mexican fans. 🤝🏼



“I love Mexican fans and I love Mexican players. We have a great relationship, we are very respectful. Obviously when we play in the World Cup, they will probably hate me again, but I fully… pic.twitter.com/ADonGAjckH — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) May 22, 2026

“Quiero a los aficionados mexicanos y a los jugadores mexicanos… Probablemente me odien de nuevo”, señaló el delantero, haciendo referencia al posible ambiente hostil en el duelo del Mundial 2026.

¿Por qué Son es tan querido en México?

El cariño hacia Son Heung-min por parte de la afición mexicana se remonta a su participación en el Mundial de Rusia 2018, donde Corea del Sur venció a Alemania 2-0 en la fase de grupos.

Mexico vs Corea del Sur International Friendly / Omar Vega Ampliar

Ese resultado benefició indirectamente a la Selección de fútbol de México, que logró avanzar a los octavos de final pese a la derrota ante Suecia en su último partido.

Desde entonces, el delantero surcoreano ha sido visto con simpatía por muchos aficionados mexicanos, incluso en encuentros amistosos recientes.

¿Qué dijo Son sobre jugar en Guadalajara?

El atacante también habló del reto que representa enfrentar a México en territorio nacional, especialmente por las condiciones de la sede. El partido se disputará en Guadalajara, una ciudad que presenta factores como la altitud, lo que puede influir en el rendimiento físico de los jugadores.

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Son reconoció que será un partido complicado, pero dejó claro que Corea del Sur llega con la intención de competir al máximo nivel en el Mundial 2026.

México vs Corea del Sur: un duelo clave en el Mundial 2026

El enfrentamiento entre Selección de fútbol de México y Selección de fútbol de Corea del Sur será uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos, no solo por el nivel de ambas selecciones, sino también por el contexto histórico entre ambas aficiones.

¡Nuestro grupo está completo, Incondicionales! 😤🌍



El último rival al que enfrentaremos en la Fase de Grupos de la Copa del Mundo será Chequia. 🇨🇿



¡Bienvenidos, checos, aquí los esperamos para jugar con todo!https://t.co/wqokAGXjBQ 📰✍️#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/tp46Ggyrbm — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 31, 2026

México buscará aprovechar su localía y el impulso de su afición, mientras que Corea del Sur intentará imponer su disciplina táctica y velocidad por las bandas.

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Lo que sigue para México y Corea del Sur en el Mundial 2026

Ambas selecciones continúan su preparación rumbo al debut en la Copa del Mundo 2026, donde cada punto será clave para avanzar a la siguiente fase. El duelo en Guadalajara podría ser determinante en el grupo, ya que una victoria acercaría a cualquiera de las dos selecciones a los octavos de final.

Con el antecedente de respeto entre ambas aficiones y la advertencia de Son Heung-min, el partido promete convertirse en uno de los más seguidos del torneo para el público mexicano.