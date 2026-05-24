Hoy No Circula para motos: experto de la UNAM plantea nuevas restricciones en CDMX

Un especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advirtió que las motocicletas deberían incorporarse al programa Hoy No Circula en la Zona Metropolitana del Valle de México debido al aumento de emisiones contaminantes y al crecimiento acelerado de este tipo de transporte en la capital del país.

De acuerdo con investigadores del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, el número de motocicletas en circulación ha aumentado de forma importante en los últimos años, especialmente tras la pandemia, cuando miles de personas optaron por este medio de transporte para evitar aglomeraciones y reducir tiempos de traslado.

¿Por qué la UNAM propone incluir motocicletas en el Hoy No Circula en CDMX?

Sin embargo, expertos universitarios señalaron que muchas motos generan altos niveles de contaminantes debido a la falta de verificación vehicular estricta y al uso de motores con tecnologías más antiguas. La UNAM explicó que, aunque las motocicletas consumen menos combustible que un automóvil, algunas emiten cantidades importantes de hidrocarburos y partículas contaminantes que afectan la calidad del aire en la Ciudad de México y el Estado de México.

El especialista también indicó que las motos representan un desafío para las estrategias ambientales aplicadas por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) ya que actualmente el programa Hoy No Circula no contempla restricciones generales para este tipo de unidades durante contingencias ambientales.

Contaminación y motos: la advertencia de especialistas de la UNAM para el Valle de México

Datos oficiales de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México muestran que el parque vehicular de motocicletas continúa creciendo cada año. Tan solo en la capital, el incremento supera cientos de miles de unidades registradas durante los últimos años, lo que ha encendido alertas entre especialistas en movilidad y medio ambiente.

La propuesta de incluir motocicletas en el Hoy No Circula todavía no forma parte de una iniciativa oficial del Gobierno capitalino, pero académicos de la UNAM consideran que será necesario discutir nuevas medidas ambientales para reducir emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en el Valle de México.