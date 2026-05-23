Metro CDMX: Fechas y horarios para el cierre del tramo de Tasqueña-San Antonio Abad correspondiente a la Línea 2

El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que desde la noche de este sábado y todo el domingo el servicio de las estaciones San Antonio Abad a Tasqueña de la línea 2 del metro CDMX queda suspendido. Así que si tomas esa ruta, sigue leyendo para enterarte de todo lo que sucede alrededor del tema.

¿Cuándo cerrarán el tramo de San Antonio Abad a Tasqueña de la línea 2 del Metro CDMX?

Debido al Mundial 2026 y las obras de remodelación realizadas en la CDMX, el metro ha sido de los transportes que más ha sufrido en cuestión al tema. Es por eso que las autoridades correspondientes han lanzado anuncios en diversos momentos para los cierres parciales o temporales de las estaciones.

En esta ocasión, fue el turno de más de 10 estaciones de la línea 2 del metro de la CDMX. Y es que el tramo de Tasqueña a San Antonio Abad, tendrá cierre completo a partir de la noche del 23 de mayo hasta el domingo 24 de mayo de 2026. Por lo que el comunicado menciona:

“A partir de las 20:00 horas de este sábado 23 y hasta inicio de servicio del lunes 25 de mayo, el servicio de la Línea 2 se ofrecerá únicamente de Pino Suárez a Cuatro Caminos, en tanto, el tramo San Antonio Abad a Tasqueña estará sin servicio”.

En un comunicado, las autoridades del Metro “hacen un llamado especial a tomar en cuenta este aviso, ya que durante todo el horario del domingo 24 no habrá servicio”.

Mx - Línea 2 del Metro CDMX Ampliar

¿Qué apoyo habrá para el cierre parcial de la línea 2 dle Metro de la CDMX?

El circuito Tasqueña-San Antonio Abad será cubierto con apoyo de autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), con paradas en cada una de las estaciones, indicó. Este servicio se otorga de forma gratuita.

“La medida se realiza para agilizar los trabajos de rehabilitación de estaciones de la Línea 2 en el tramo superficial”.

El Metro solicita la comprensión del público usuario ante las afectaciones por las obras de rehabilitación y reitera su compromiso para mejorar las instalaciones de la red con obras que perdurarán más allá del mundial de futbol que se realizará en la Ciudad de México.