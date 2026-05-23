Pensión IMSS de 95 mil pesos: Autoridades aclaran quiénes pueden obtenerla con estos requisitos

La posibilidad de recibir una Pensión IMSS de 95 mil pesos mediante la llamada Modalidad 40 volvió a generar conversación entre trabajadores y futuros jubilados en México después de que comenzaran a circular videos y publicaciones asegurando que algunas personas podrían alcanzar esa cantidad mensual al retirarse. Así que sigue leyendo para encontrar la info completa sobre este tema.

¿Es real la pensión IMSS de 95 mil pesos con Modalidad 40?

Sí, la posibilidad existe, pero no aplica para todos los trabajadores. De acuerdo con información sobre el esquema de Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, conocida como Modalidad 40, algunas personas podrían alcanzar una Pensión IMSS de 95 mil pesos mensuales si cumplen requisitos muy específicos.

Especialistas explican que el monto final depende directamente del salario registrado ante el IMSS y del número de semanas acumuladas durante la vida laboral.

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¿Qué se necesita para poder tener la pensión IMSS de 95 mil pesos?

Entre las condiciones necesarias se encuentran:

Haber cotizado bajo la Ley del IMSS de 1973

Tener semanas suficientes de cotización

Realizar aportaciones elevadas en los últimos años laborales

Cotizar con salarios altos antes del retiro

Aunado a esto, los requisitos específicos son:

Estar registrado bajo la Ley del Seguro Social de 1973

Tener al menos 500 semanas cotizadas

Haber causado baja del régimen obligatorio

Realizar aportaciones voluntarias con salarios altos

Por eso, aunque la cifra de 95 mil pesos sí puede alcanzarse en ciertos casos, no significa que sea una pensión promedio para la mayoría de trabajadores mexicanos.

¿Qué es la Modalidad 40 del IMSS?

La Modalidad 40 es un esquema que permite a personas que dejaron de trabajar formalmente seguir cotizando voluntariamente ante el IMSS para mejorar el cálculo de su futura pensión. Este mecanismo es utilizado principalmente por trabajadores que buscan incrementar el promedio salarial con el que se calculará su retiro.

Además, permite conservar derechos pensionarios y aumentar el monto mensual que recibirán al jubilarse, especialmente para quienes pertenecen al régimen de la Ley 73.

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¿Quiénes pueden acceder a una pensión alta con Modalidad 40?

La posibilidad de obtener una Pensión IMSS de 95 mil pesos depende de distintos factores laborales y de cotización. Además, especialistas recuerdan que mientras mayor sea el salario base de cotización y el número de semanas acumuladas, más alto podría ser el monto final de la pensión.

Actualmente, la Modalidad 40 continúa siendo una de las herramientas más utilizadas en México por trabajadores que buscan mejorar significativamente su retiro antes de pensionarse ante el IMSS.