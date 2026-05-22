Pantallas gigantes para el Mundial 2026: Estos son los puntos en CDMX donde se podrán ver los partidos completamente GRATIS

Las pantallas gigantes para el Mundial 2026 han llegado a CDMX y han comenzado a emocionar a la población, pues gracias a ellas, miles de fanáticos del futbol podrán ver todos los partidos de la Copa del Mundo completamente gratis. Así que te contamos dónde estarán instaladas y qué es lo que habrá además de mucho disfrute.

¿Dónde estarán las pantallas gigantes para ver el Mundial 2026 en CDMX?

De acuerdo con diversas fuentes y autoridades correspondientes, las pantallas gigantes para ver el Mundial 2026 estarán instaladas en distintos puntos de la capital, sin embargo, serán divididas en dos categorías: Partidos de la Selección Nacional de México y otros partidos del Mundial.

Es decir, para los de la Selección Mexicana de Futbol, las pantallas gigantes para ver el Mundial 2026 se encontrarán en:

Parque Tezozómoc, en Azcapotzalco

Parque Las Américas, en Benito Juárez

Plaza Garibaldi, en Cuauhtémoc

Deportivo San Mateo Atenco, en Cuajimalpa

Central de Abasto, en Iztapalapa

Parque Cri-Cri, en Miguel Hidalgo

Deportivo San Francisco Tecoxpa, en Milpa Alta

Bosque de Tláhuac

Deportivo Leandro Valle, en Iztacalco

Utopía Deportivo Eduardo Molina, en Venustiano Carranza

Por otro lado, las pantallas gigantes para ver el Mundial 2026 estarán en:

Parque La Bombilla, Álvaro Obregón

Deportivo Xochimilco

Utopía Meyehualco, en Iztapalapa

Revolución, en Gustavo A. Madero

Deportivo Hermanos Galeana, en Gustavo A. Madero

Univdad Independencia, en Magdalena Contreras

Parque de la Constitución, en Coyoacán

Deportivo Vivanco, en Tlalpan

Por lo que si te vas a lanzar, recuerda ir con tiempo porque seguramente habrá mucha gente disfrutando de los partidos del Mundial 2026 que serán transmitidos gratis en las pantallas gigantes de la CDMX.

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¿Habrá otras actividades para los partidos del Mundial 2026?

La respuesta sencilla es sí. Además de las pantallas gigantes para ver el Mundial 2026, las autoridades y organizadores planean eventos alternos relacionados con la música. Asimismo, hay un recorrido de museos con temática mundialista que estará varios meses para que disfrutes de una experiencia pambolera al 100%.

La intención es que la CDMX viva un ambiente completamente mundialista más allá del Estadio Ciudad de México y de los partidos oficiales. Por lo que la capital estará llena de nacionales e internacionales disfrutando el torneo mundial.

¿Qué partidos del Mundial 2026 se van a transmitir en las pantallas gigantes?

Aunque todavía no se confirma el calendario completo de transmisiones en espacios públicos, se espera que las pantallas gigantes tengan apertura para:

Inauguración y clausura de las tres sedes mundialistas

Octavos, cuartos, semifinales y final

Encuentros con alta demanda internacional

Además, recuerda que en streaming se podrá ver por VIX o tv abierta en Canal 5, Azteca 7 y Canal 9.

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