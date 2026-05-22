Pantallas gigantes para el Mundial 2026: Estos son los puntos en CDMX donde se podrán ver los partidos completamente GRATIS
La intención es que la Ciudad de México viva un ambiente mundialista más allá del Estadio Azteca y de los partidos oficiales
Las pantallas gigantes para el Mundial 2026 han llegado a CDMX y han comenzado a emocionar a la población, pues gracias a ellas, miles de fanáticos del futbol podrán ver todos los partidos de la Copa del Mundo completamente gratis. Así que te contamos dónde estarán instaladas y qué es lo que habrá además de mucho disfrute.
¿Dónde estarán las pantallas gigantes para ver el Mundial 2026 en CDMX?
De acuerdo con diversas fuentes y autoridades correspondientes, las pantallas gigantes para ver el Mundial 2026 estarán instaladas en distintos puntos de la capital, sin embargo, serán divididas en dos categorías: Partidos de la Selección Nacional de México y otros partidos del Mundial.
Es decir, para los de la Selección Mexicana de Futbol, las pantallas gigantes para ver el Mundial 2026 se encontrarán en:
- Parque Tezozómoc, en Azcapotzalco
- Parque Las Américas, en Benito Juárez
- Plaza Garibaldi, en Cuauhtémoc
- Deportivo San Mateo Atenco, en Cuajimalpa
- Central de Abasto, en Iztapalapa
- Parque Cri-Cri, en Miguel Hidalgo
- Deportivo San Francisco Tecoxpa, en Milpa Alta
- Bosque de Tláhuac
- Deportivo Leandro Valle, en Iztacalco
- Utopía Deportivo Eduardo Molina, en Venustiano Carranza
Por otro lado, las pantallas gigantes para ver el Mundial 2026 estarán en:
- Parque La Bombilla, Álvaro Obregón
- Deportivo Xochimilco
- Utopía Meyehualco, en Iztapalapa
- Revolución, en Gustavo A. Madero
- Deportivo Hermanos Galeana, en Gustavo A. Madero
- Univdad Independencia, en Magdalena Contreras
- Parque de la Constitución, en Coyoacán
- Deportivo Vivanco, en Tlalpan
Por lo que si te vas a lanzar, recuerda ir con tiempo porque seguramente habrá mucha gente disfrutando de los partidos del Mundial 2026 que serán transmitidos gratis en las pantallas gigantes de la CDMX.
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¿Habrá otras actividades para los partidos del Mundial 2026?
La respuesta sencilla es sí. Además de las pantallas gigantes para ver el Mundial 2026, las autoridades y organizadores planean eventos alternos relacionados con la música. Asimismo, hay un recorrido de museos con temática mundialista que estará varios meses para que disfrutes de una experiencia pambolera al 100%.
La intención es que la CDMX viva un ambiente completamente mundialista más allá del Estadio Ciudad de México y de los partidos oficiales. Por lo que la capital estará llena de nacionales e internacionales disfrutando el torneo mundial.
¿Qué partidos del Mundial 2026 se van a transmitir en las pantallas gigantes?
Aunque todavía no se confirma el calendario completo de transmisiones en espacios públicos, se espera que las pantallas gigantes tengan apertura para:
- Inauguración y clausura de las tres sedes mundialistas
- Octavos, cuartos, semifinales y final
- Encuentros con alta demanda internacional
Además, recuerda que en streaming se podrá ver por VIX o tv abierta en Canal 5, Azteca 7 y Canal 9.
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