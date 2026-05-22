Pensión IMSS de junio: ¿Se adelanta o se atrasa? Fecha de pago y quiénes reciben aumento

Los jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ya están más que listos para recibir fondos en sus cuentas, pues ya estamos en la recta final de mayo y eso significa que pronto caerá el pago de la pensión de junio.

Lo que muchos jubilados se preguntan es cuándo se realizará el depósito y si el pago de la pensión del IMSS de junio se adelantará al igual que la del ISSSTE, pues recientemente se dio a conocer que los afiliados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado recibirán su dinero por adelantado.

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Así que aquí te contamos todos los detalles sobre la pensión del sexto mes del 2026 para que con base en eso, si eres jubilado del IMSS, puedas organizar mejor tus finanzas en el caso de que tengas que realizar algún pago u otra operación bancaria.

¿Cuándo pagan la pensión del IMSS de Junio 2026?

El depósito no tendrá retrasos debido a que el primer día del mes cae en día hábil, por lo que la fecha exacta de pago de la pensión del IMSS será el lunes 1 de junio.

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¿Quiénes reciben Pensión IMSS con aumento?

Algunos beneficiarios tendrán un aumento en su pensión. Este incremento puede ser hasta un 15% adicional para quienes cuenten con dependientes económicamente y solo será para aquellas personas bajo el esquema de Asignaciones Familiares de la Ley 73. Estos ajustes serán aplicables a los pensionados por cesantía en edad avanzada, o vejez.