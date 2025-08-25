¡Nuevo Museo en CDMX! Así es el Museo del Cacao y Chocolate ubicado en el corazón de la capital

El nuevo museo del Cacao y Chocolate en CDMX abrió sus puertas el pasado viernes 15 de agosto. Se trata de un museo inmersivo con juegos y exposiciones que muestra toda la historia del trabajo del cacao. Sin embargo, lo mejor de este recinto cultural es que esconde un secreto, te contamos de qué trata.

Nuevo Museo del Cacao y Chocolate en CDMX; ¿Qué ver?

En un lugar dentro del Centro Histórico de la capital, abrió el nuevo museo del Cacao y Chocolate, el cual cuenta con dos pisos completos para conocer la historia de este grano. El recorrido te meterá tanto en la historia, cultivo y producción del cacao y orígenes del chocolate que te pondrán a prueba.

Mientras recorres el museo, contarás con audioguía y sensores, es decir, además de escuchar información de las piezas y salas, podrás jugar y ver proyecciones que te cuenten sobre el cacao y chocolate. Incluso, podrás convertirte en un recolector profesional y un batidor de molino especialista.

Choco-Story Mexico

Museo del Cacao y Chocolate

Finalmente, luego de pasar todas las pruebas de aprendizaje, podrás disfrutar de una degustación de chocolate y de souvenirs que te hagan recordar esta increíble experiencia inmersiva.

¿Cuál es el secreto del Museo del Cacao y Chocolate?

De acuerdo con los guías del museo, pues este museo se encuentra justo donde se hicieron las primeras excavaciones por parte del INAH para encontrar restos del Huei Tzompantli.

Es decir, los Tzompantli eran estructuras de cráneos de guerreros derrotados, víctimas de sacrificios e incluso, equipos de pelota derrotados que se exhibían con fines rituales y triunfales entre otros. Eran columnas bastante comunes entre las distintas culturas de la antigua Mesoamérica.

Tzompantli INAH Ampliar

¿Cuándo está abierto el Nuevo Museo del Cacao y Chocolate y cuánto cuesta la entrada?

El sitio oficial del museo menciona que están abiertos todos los días de 10:00 a 18:00 hrs, sin descanso ni días festivos. Para adquirir tus boletos puedes comprarlas desde el sitio web oficial, los precios son:

Adultos: $300

Niños y niñas de entre 6 y 12 años: $150

Estudiantes: $200

Niños y niñas menores de 6 años: Gratis

Mexicanos: $250 por persona con INE

Adultos mayores: $200

Así que planea tu visita con tu mejor compañía y disfruta de un viaje con las raíces de México.

