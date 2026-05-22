Cómo está la calidad del aire en CDMX hoy viernes 22 de mayo, según la CAMe

CAMe informa cómo está la calidad del aire en CDMX y Valle de México este viernes. Getty Images

La calidad del aire en la Ciudad de México y el Valle de México mantiene en alerta a miles de habitantes este viernes 22 de mayo de 2026, mientras crece la duda sobre una posible activación de Contingencia Ambiental por parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

¿Hay Contingencia Ambiental hoy 22 de mayo de 2026 en CDMX y Edomex?

De acuerdo con reportes oficiales del Sistema de Monitoreo Atmosférico y de la CAMe, hasta la mañana de este viernes no se había activado la Fase I de Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México. Las autoridades informaron que la calidad del aire se mantiene entre niveles “Buena” y “Aceptable” en distintas zonas de la capital y municipios mexiquenses.

Sin embargo, especialistas advirtieron que las altas temperaturas, la radiación solar intensa y la acumulación de contaminantes podrían provocar un aumento de ozono durante la tarde, principalmente en zonas del Valle de México con alta carga vehicular.

Así reporta la CAMe la calidad del aire en el Valle de México este viernes

La CAMe recordó que una contingencia ambiental se activa cuando los niveles de contaminación representan un riesgo importante para la salud, especialmente para niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Autoridades ambientales recomendaron evitar actividades físicas intensas al aire libre durante las horas de mayor radiación solar, mantenerse atentos a los reportes oficiales y reducir el uso del automóvil para disminuir emisiones contaminantes.

La calidad del aire continúa bajo monitoreo permanente y la CAMe podría emitir nuevas actualizaciones durante el día si las condiciones atmosféricas empeoran en la capital y el Valle de México.