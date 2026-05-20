Multarán con 7,000 pesos y corralón a motos y autos por usar el carril exclusivo del Metrobús en CDMX

Invadir el carril exclusivo del Metrobús en la Ciudad de México podría salir mucho más caro este mayo de 2026. Autoridades capitalinas endurecieron los operativos de vigilancia y recordaron que motocicletas y automóviles que circulen por estas vías pueden recibir multas superiores a los 7 mil pesos, además de terminar en el corralón.

¿Cuánto cuesta la multa por invadir el carril del Metrobús en CDMX?

La estrategia forma parte del programa “Si invades, la pagas”, implementado por el Metrobús de la CDMX en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El objetivo es evitar accidentes, mejorar la velocidad del servicio y reducir el caos vial provocado por conductores que utilizan el carril confinado como atajo.

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, circular sobre los carriles exclusivos del Metrobús constituye una infracción grave. Las sanciones van de 40 a 60 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que en 2026 equivale aproximadamente a multas entre 4 mil 700 y más de 7 mil pesos. Además, la infracción resta puntos a la licencia de conducir y puede derivar en el traslado inmediato del vehículo al depósito vehicular.

Operativos y cámaras vigilan autos y motos en vías confinadas del Metrobús

Las autoridades aclararon que las motocicletas tampoco tienen permitido utilizar estos carriles, incluso si intentan circular solo unos metros o “filtrar” entre unidades del Metrobús. Cámaras del C5, radares móviles y operativos permanentes son utilizados para detectar a quienes invadan las vías confinadas.

En marzo pasado, elementos de tránsito realizaron operativos en distintos puntos de la capital y enviaron más de una decena de motocicletas al corralón por invadir el carril del Metrobús. Autoridades aseguraron que estos dispositivos se intensificarán durante 2026 debido al aumento de accidentes y retrasos en el servicio de transporte público.

El Metrobús recordó que únicamente vehículos de emergencia autorizados, como ambulancias, patrullas y bomberos, pueden utilizar los carriles confinados bajo protocolos especiales. Para el resto de los conductores, invadir estas vías podría terminar en una de las multas más costosas del Reglamento de Tránsito capitalino.