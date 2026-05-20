¿Es legal filtrar en motocicleta entre autos en CDMX? Esto dice el Reglamento de Tránsito 2026

Motociclistas en la Ciudad de México deben poner atención al Reglamento de Tránsito este 2026, especialmente sobre una de las prácticas más comunes en calles y avenidas: “filtrar” entre automóviles cuando hay tráfico. Aunque muchos conductores lo hacen diariamente para avanzar más rápido, la norma capitalina establece reglas muy específicas sobre cuándo sí está permitido y cuándo puede convertirse en una infracción.

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¿Cuándo sí pueden las motocicletas circular entre carriles en CDMX?

De acuerdo con el Artículo 21 del Reglamento de Tránsito de la CDMX, las motocicletas tienen prohibido:

Circular entre carriles de forma habitual y deben ocupar un carril completo como cualquier otro vehículo motorizado.

Sin embargo, existe una excepción importante: sí pueden avanzar entre autos únicamente cuando el tránsito esté completamente detenido.

La norma señala que el motociclista puede “filtrar” solo para colocarse en el área de espera para motos o en un punto visible antes de reiniciar la marcha, siempre sin invadir pasos peatonales ni realizar maniobras peligrosas. Esto aplica principalmente en semáforos o congestionamientos totales.

Multas y sanciones para motociclistas que “filtran” de forma incorrecta

Autoridades capitalinas han intensificado los operativos contra motociclistas que zigzaguean entre vehículos en movimiento o rebasan de manera peligrosa. En esos casos, las sanciones pueden ir de 10 a 20 veces la Unidad de Medida y Actualización, lo que equivale en 2026 a multas superiores a los 2 mil pesos, además de la pérdida de puntos en la licencia de conducir.

El Reglamento también recuerda que las motocicletas no pueden circular sobre banquetas, ciclovías ni carriles confinados del transporte público. Además, los conductores deben rebasar únicamente por el lado izquierdo y mantener luces delanteras y traseras encendidas.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana explicó que estas medidas buscan reducir accidentes y mejorar la seguridad vial en una ciudad donde el uso de motocicletas ha crecido aceleradamente en los últimos años. Por ello, expertos recomiendan conocer bien las excepciones permitidas para evitar multas y sanciones durante 2026.