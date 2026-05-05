Hombre se sube al vagón de mujeres en el Metro de la CDMX y las insulta | VIDEO

Mx - Hombre insulta a chicas en el vagón exclusivo de mujeres y se niega a bajar de él

Es bien sabido que las mujeres tienen vagones y zonas especiales en la mayoría del transporte público en CDMX debido a la alta incidencia de acoso y agresiones hacia ellas. Es por eso que si quieres saber la información completa sobre lo que sucedió en el metro de la CDMX cuando un usuario se subió al área exclusiva de mujeres y las insultó, sigue leyendo para no perderte ningún detalle.

¿Por qué un hombre insultó a mujeres en el metro de la CDMX y subió al área exclusiva de mujeres?

El incidente ocurrió el pasado 1 de mayo, cuando una usuaria del metro de la CDMX, grabó el momento exacto en donde un hombre acompañado de una mujer, suben al vagón exclusivo de mujeres. Ante esta falta de civismo a la ley del transporte, una chica se acerca a decirle que pase al lado mixto de otro vagón.

Debido a esto, el hombre comienza a mencionar que no está agrediendo ni afectando a nadie, además, la mujer que lo iba acompañando lo defendió argumentando que no era horario para mujeres, cuando en realidad no hay ningún horario ya que esta indicación opera 24/7 en el Metro de la CDMX.

Una de las usuarias afectadas documentó el caso en tiempo real, señalando incluso el número del vagón y la ubicación del tren mientras avanzaba. Aunque la cuenta oficial del Metro respondió que canalizaría el caso al área de seguridad, la denunciante aseguró que no hubo intervención inmediata durante el trayecto.

Esto también abrió debate sobre los tiempos de respuesta ante este tipo de situaciones.

¿Por qué existen vagones exclusivos para mujeres en el metro de la CDMX?

El Sistema de Transporte Colectivo Metro, cuenta con espacios exclusivos para mujeres y menores como medida para prevenir acoso y garantizar mayor seguridad dentro del transporte público. Esto se dió debido a las altas demandas y denuncias por parte de mujeres cuando viajaban en los vagones mixtos del transporte antes mencionado.

Así que recuerda, los vagones exclusivos del metro de la capital, tren ligero, metrobús e incluso, algunos camiones RTP, implementaron esta estrategia para proteger a las mujeres y no hay un horario en el que funcionen exclusivamente, pues se tiene que respetar 24/7, días festivos y más, o de manera contraria, puede suceder que los usuarios tenga que pagar una multa económica, remisión al Juzgado Cívico y Arresto de hasta 36 horas en casos graves.