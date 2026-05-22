Verificación para motocicletas en CDMX: esto cambiaría para miles de motociclistas

La posibilidad de que las motocicletas entren a un esquema de verificación obligatoria en la Ciudad de México ya comenzó a generar debate entre automovilistas, repartidores y miles de usuarios que utilizan este medio de transporte todos los días.

Semarnat y CDMX analizan nuevas reglas ambientales para motociclistas

Autoridades capitalinas y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) analizan una propuesta que busca incluir a las motocicletas dentro de los programas de control de emisiones contaminantes, algo que actualmente sólo aplica de forma obligatoria para automóviles en la capital del país.

¿Cómo funcionaría la verificación obligatoria para motocicletas en CDMX?

La iniciativa surge en medio de las preocupaciones por el aumento de motocicletas circulando en CDMX y el impacto ambiental que generan algunos modelos con tecnologías más antiguas o con falta de mantenimiento.

De acuerdo con lo planteado en las mesas de análisis ambiental, la propuesta buscaría establecer revisiones periódicas para medir emisiones contaminantes y garantizar que las motos cumplan con parámetros mínimos de circulación.

Esto es lo que cambiaría si las motos entran al programa de verificación en CDMX

Aunque el proyecto todavía no entra en vigor, autoridades ambientales ya estudian posibles mecanismos de operación, costos y sanciones para quienes incumplan con la verificación. También se analiza cómo afectaría a repartidores por aplicación y trabajadores que dependen diariamente de motocicletas para trasladarse.

Especialistas consideran que la medida podría ayudar a reducir la contaminación en zonas de alta movilidad, aunque también advierten que el costo económico podría afectar a miles de usuarios.

Por ahora no existe una fecha oficial para la implementación obligatoria, pero la propuesta ya abrió discusión entre motociclistas y autoridades sobre el futuro de la movilidad en la Ciudad de México.