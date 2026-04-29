Pensión IMSS Ley 73 tendrá aumento en mayo 2026: Fecha de pago y monto

Los jubilados afiliados al Instituto Mexicano Del Seguro Social, IMSS, tendrán un aumento en sus pensiones a partir de mayo de 2026, por lo que el monto mínimo garantizado tendrá un ajuste significativo, especialmente para quienes reciben el monto más bajo bajo el régimen de la Ley 73.

El nuevo monto con aumento a la pensión del IMSS Ley 73 se debe a la actualización anual ligada a la inflación y al salario mínimo, lo que impacta directamente en la pensión mínima garantizada.

Este incremento representa un aumento de alrededor del 13% respecto a 2025, cuando el pago era cercano a los 9,400 pesos mensuales.

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¿De cuánto es el nuevo monto de la pensión IMSS con aumento?

El ajuste aplicado al monto del IMSS coloca la pensión mínima garantizada en 10,636.54 pesos mensuales.

Con este incremento, se espera evitar que el poder adquisitivo de los jubilados se deteriore frente al aumento de precios en bienes y servicios.

¿Cuándo pagan la pensión IMSS de mayo?

Los jubilados de la Ley 73 no están exentos al retraso que habrá con los depósitos de mayo debido al puente del Día del Trabajo, por lo que al igual que todos los beneficiarios del IMSS, no recibirán su pensión el 1 de mayo, sino que podrán ver su ingreso reflejado automáticamente en su cuenta bancaria a partir del lunes 4 de mayo.

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La Ley 73 del IMSS, con la que se recibirá el 13% de aumento a la pensión, incluye a los jubilados que: