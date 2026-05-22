Examen UNAM en línea: reglas que debes seguir para evitar la cancelación inmediata

UNAM advierte sobre cancelaciones en examen virtual por errores y conductas prohibidas. Getty Images

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reforzó las medidas para los aspirantes que presentarán el examen de admisión en línea y advirtió que cualquier irregularidad podría provocar la cancelación inmediata de la prueba.

De acuerdo con la información publicada en la Gaceta UNAM y en los instructivos oficiales de ingreso 2026, los estudiantes deberán cumplir estrictamente con una serie de reglas técnicas y de comportamiento durante la evaluación virtual.

Cómo funciona el navegador seguro obligatorio para el examen de la UNAM

Uno de los requisitos más importantes será:

Utilizar el llamado “Navegador Seguro” o Lockdown Browser, un sistema que bloquea aplicaciones externas y evita que los aspirantes habrán otras páginas, programas o herramientas mientras responden el examen.

UNAM revela reglas clave para examen en línea y evitar que anulen tu prueba

Será obligatorio mantener activadas la cámara web y el micrófono durante toda la prueba.

La universidad también recomendó realizar previamente el simulador y las pruebas técnicas para verificar que el equipo funcione correctamente. Entre las principales reglas se encuentra:

Contar con conexión estable a internet

Evitar interrupciones

Permanecer visible frente a la cámara y no permitir la presencia de otras personas en la habitación

Otro punto que llamó la atención es que el sistema de supervisión contará con herramientas de inteligencia artificial capaces de detectar sonidos extraños, movimientos sospechosos o conductas consideradas irregulares durante el examen.

Autoridades universitarias explicaron que estas medidas buscan garantizar transparencia y evitar trampas en uno de los procesos de admisión más competidos de México.

La UNAM recordó que el examen en línea requiere computadora de escritorio o laptop compatible con Windows o macOS, ya que no se permitirá el uso de celulares o tabletas.

Miles de aspirantes ya comenzaron las pruebas técnicas previas mientras crece la expectativa por el proceso de admisión 2026.