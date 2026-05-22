Mx - Noruega permite videojuegos en prisión para mejorar la salud mental de los reclusos

Mientras gran parte del mundo endurece sus cárceles, Noruega lleva años apostando por una fórmula opuesta: reducir la violencia y mejorar la salud mental dentro de prisión. En ese modelo, los videojuegos comenzaron a utilizarse como parte de programas de estabilidad emocional y reinserción social.

La discusión volvió a explotar en redes sociales tras difundirse imágenes y reportes de cárceles noruegas donde algunos internos tienen acceso controlado a consolas, salas recreativas y espacios comunes similares a los de una residencia estudiantil. Para muchos usuarios, la escena parece incompatible con una prisión de máxima seguridad. Para especialistas penitenciarios, es precisamente parte de la estrategia.

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La prisión de Halden, el símbolo del sistema penitenciario de Noruega

La prisión de máxima seguridad de Prisión de Halden, inaugurada en 2010, es considerada el ejemplo más conocido del modelo penitenciario noruego. El complejo fue diseñado bajo el principio de “normalidad”, una filosofía que busca que la vida en prisión se parezca lo más posible a la vida fuera de ella.

Los reclusos tienen acceso a:

videojuegos y televisión supervisada

estudios musicales y talleres creativos

bibliotecas y actividades educativas

gimnasios y espacios verdes

convivencia en áreas comunes controladas

Sigue la lógica de que la condena ya es perder la libertad; el objetivo del encierro no es deteriorar más a la persona, sino evitar que salga peor.

Videojuegos y salud mental: qué dicen los estudios

Diversas investigaciones académicas y organismos europeos han advertido que las cárceles concentran altos niveles de depresión, ansiedad, adicciones y trastornos psicológicos. Bajo ese contexto, Noruega comenzó a integrar actividades recreativas como parte de programas de rehabilitación y manejo emocional.

Especialistas en salud mental sostienen que algunos videojuegos pueden ayudar a disminuir estrés, aislamiento y agresividad, además de estimular habilidades sociales y cooperación entre internos. El acceso no es libre ni ilimitado: las actividades son supervisadas y forman parte de esquemas de convivencia penitenciaria.

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Por qué el modelo noruego divide opiniones

El sistema penitenciario de Noruega mantiene una de las tasas de reincidencia criminal más bajas de Europa, dato que suele ser utilizado como argumento a favor de este enfoque. Sin embargo, las críticas también son constantes.

Sectores conservadores consideran que permitir videojuegos o espacios recreativos en prisión transmite una imagen de “comodidad” para personas condenadas por delitos graves. Otros responden que el verdadero objetivo no es castigar más duro, sino evitar que los presos regresen a la sociedad con mayor violencia, resentimiento o deterioro mental.

Ahí es donde el debate se vuelve incómodo para muchos países. Noruega apuesta por cárceles menos hostiles no por compasión, sino porque sostiene que rehabilitar resulta más efectivo que únicamente encerrar.