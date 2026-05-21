Google busca democratizar la inteligencia artificial en las aulas de Latinoamérica

El ecosistema educativo global se encuentra en plena transformación tras el auge de la era agéntica y herramientas avanzadas de inteligencia artificial como Gemini. Sin embargo, la adopción de estas tecnologías enfrenta realidades muy distintas dependiendo de la región geográfica. Mientras que algunos países avanzan a paso firme, mercados emergentes como América Latina lidian con retos históricos en infraestructura, conectividad y acceso a dispositivos básicos.

Frente a este panorama, Google busca implementar una estrategia global adaptada a las necesidades locales. En una entrevista que tuvimos con Christopher Phillips, Vicepresidente y Gerente General de Geo y Educación en Google en el marco del Google I/O nos compartió cómo la compañía planea llevar el futuro de la educación a cada rincón del planeta de manera equitativa, asegurando que la IA no profundice la brecha digital existente.

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¿Cómo planea Google adaptar su tecnología a las limitaciones técnicas de la región?

Para que la inteligencia artificial sea una herramienta útil en las aulas de economías emergentes, primero se deben resolver las barreras de acceso al hardware y la energía. La estrategia de la firma tecnológica no consiste en replicar el modelo de los países desarrollados, sino en flexibilizar la entrega de sus productos.

Optimización y gratuidad: La suite de herramientas educativas se mantiene sin costo para las instituciones. Como bien señala Phillips: “Nos hemos comprometido a ofrecer nuestros productos sin costo alguno”. Además, el enfoque técnico actual está en optimizar los modelos para que funcionen eficientemente en dispositivos móviles y consuman la menor cantidad de procesamiento posible, permitiendo su uso en zonas con conectividad limitada.

“Estamos enfocados en llevar el futuro de la educación a cada región, país y rincón del mundo. Y eso significa que debemos ser muy cuidadosos y reflexivos en cómo resolvemos esos desafíos de infraestructura, el acceso a dispositivos, el acceso a la energía y la conectividad”, afirmó el directivo.

¿Cuál es la estrategia para vencer la resistencia institucional en el mercado hispanohablante?

A diferencia de Estados Unidos, donde se han implementado iniciativas masivas de alfabetización en IA, en Latinoamérica la adopción suele verse frenada por la falta de programas formales de certificación pública. La respuesta de la compañía se centra en el trabajo comunitario y el aprendizaje entre pares.

Google se encuentra adaptando sus programas educativos y herramientas al español en estrecha colaboración con administradores, profesores y creadores de planes de estudio locales. En lugar de depender de capacitaciones masivas y complejas, se apuesta por módulos de aprendizaje dinámicos y “microcertificaciones” fáciles de asimilar. El objetivo es empoderar a los propios docentes para que capaciten a otros profesores, generando una red de apoyo local.

Al respecto, Phillips enfatizó la importancia de la colaboración local: “No haremos esto solos. Lo haremos en estrecha colaboración y queremos ser parte de la comunidad, una parte útil de ella... Creemos firmemente que los educadores ayudarán a enseñar a otros educadores”.

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¿Qué resultados avalan el impacto real de la IA en el aprendizaje actual?

Para generar confianza en la comunidad educativa, Google realiza estudios globales que evalúan el impacto de la IA en entornos guiados por profesores. Investigaciones recientes en países como India e Italia demuestran que la tecnología, utilizada de forma responsable, mejora significativamente los resultados de aprendizaje y fomenta el interés de los alumnos.

Un ejemplo de esto es la función de Guided Learning (Aprendizaje Guiado). En materias como matemáticas, esta herramienta permite que, bajo la dirección del profesor, cada estudiante avance a su propio ritmo, repase las preguntas en las que falló y reciba tutoría personalizada, transformando la experiencia educativa en un proceso activo y a la medida de cada alumno.

“La confianza es el pilar fundamental que necesitamos asegurar y reforzar a medida que avanzamos en el uso de la IA de manera adecuada y responsable en la educación”, puntualizó Phillips.

Por último, respecto a las estrictas normativas de privacidad y protección de datos como el GDPR en Europa o las leyes de privacidad infantil en Latinoamérica, Phillips aseguró que el portafolio de Google está diseñado para cumplir rigurosamente con cada legislación. A través de entornos protegidos como Google Workspace for Education, los administradores pueden gestionar las identidades de los alumnos con la certeza de que sus interacciones no se utilizarán para entrenar modelos públicos de IA, garantizando un entorno seguro y privado para las escuelas.