Búfalo “Donald Trump” se vuelve viral en internet por su increíble parecido con el presidente de EU

El nombre de Donald Trump volvió a convertirse en tendencia mundial, aunque esta vez no fue por política ni elecciones. Un búfalo albino originario de Bangladesh se volvió sensación en redes sociales después de que miles de personas aseguraran que tiene un enorme parecido físico con el presidente de Estados Unidos.

Las imágenes del animal comenzaron a circular rápidamente en TikTok, Facebook y X debido a su peculiar mechón de pelo rubio y su apariencia, que usuarios compararon inmediatamente con el característico peinado de Donald Trump. El caso ya provocó millones de reproducciones y reacciones alrededor del mundo.

¿Por qué el búfalo fue apodado “Donald Trump”?

El búfalo albino vive en una granja llamada Rabeya Agro, ubicada cerca de Daca, en Bangladesh. De acuerdo con medios locales y reportes internacionales, el animal pesa alrededor de 700 kilos y destaca por tener piel completamente clara y un mechón de pelo rojizo-rubio sobre la cabeza, algo que hizo que visitantes comenzaran a compararlo con Donald Trump.

La popularidad fue creciendo tanto que cientos de personas comenzaron a visitar la granja únicamente para tomarse fotos con el búfalo viral. Incluso influencers y creadores de contenido viajaron hasta el lugar para grabar videos del animal que ya es considerado una de las nuevas sensaciones de internet.

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¿Qué pasará con el búfalo “Donald Trump”?

Aunque el animal se volvió extremadamente popular en redes sociales, medios internacionales reportaron que el búfalo ya fue vendido y sería sacrificado durante las celebraciones del Eid al-Adha, una festividad musulmana que incluye sacrificios rituales de animales.

La noticia provocó reacciones encontradas entre usuarios de internet, ya que muchas personas comenzaron a pedir que el animal fuera preservado debido a la fama que alcanzó en tan poco tiempo. Incluso la propia granja publicó mensajes de despedida en redes sociales después de que el búfalo “Donald Trump” se volviera famoso internacionalmente.

Mx - Sorprende en redes el parecido de un búfalo con Donald Trump Ampliar

¿Por qué el caso explotó tanto en redes sociales?

Gran parte del fenómeno viral ocurrió porque Donald Trump sigue siendo una de las figuras políticas más reconocidas y comentadas del planeta. Además, usuarios de redes sociales comenzaron a hacer memes, comparaciones y videos editados relacionando al mandatario estadounidense con el búfalo albino.

El caso rápidamente salió de Bangladesh y comenzó a aparecer en medios internacionales debido a lo inusual de la historia y al enorme parecido que miles de personas aseguran ver entre el animal y Donald Trump.