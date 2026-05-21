NASA capta gigantesca espiral sobre las islas más remotas de Alaska

Un impresionante sistema de baja presión fue captado desde el espacio mientras giraba sobre las remotas Islas Aleutianas, una cadena volcánica ubicada entre Alaska y Rusia que se extiende por más de mil 600 kilómetros sobre el Pacífico Norte.

Las imágenes fueron difundidas por investigadores atmosféricos de Colorado, quienes publicaron un video en cámara rápida donde se observa el desplazamiento de una gigantesca espiral de nubes durante más de siete horas. El fenómeno llamó la atención por la forma perfectamente definida del sistema meteorológico y por la intensidad visual de la tormenta sobre una de las regiones más aisladas y extremas del planeta.

A very spirally low swirls, twirls and whirls over the Aleutian Islands. pic.twitter.com/dEyMxmgZkB — CIRA (@CIRA_CSU) May 20, 2026

¿Qué son las Islas Aleutianas y por qué se forman tormentas tan intensas en Alaska?

“Una baja presión muy espiral gira y se arremolina sobre las Islas Aleutianas”, explicaron los investigadores en redes sociales al compartir el material satelital.

Las Islas Aleutianas son conocidas por su actividad volcánica, sus fuertes corrientes marinas y sus cambios bruscos de clima. Además, se encuentran en una zona estratégica del Pacífico Norte donde frecuentemente se desarrollan tormentas de gran tamaño debido al choque de masas de aire frío provenientes del Ártico con sistemas húmedos del océano.

Video satelital muestra cómo giró una gigantesca tormenta sobre las remotas islas de Alaska

Especialistas en meteorología señalaron que este tipo de sistemas de baja presión son comunes en la región, especialmente durante temporadas de intensa actividad atmosférica. Sin embargo, las imágenes captadas recientemente destacaron por la claridad del fenómeno y la enorme dimensión de la nube giratoria observada desde el espacio.

El video rápidamente se viralizó en redes sociales y abrió nuevamente el debate sobre los fenómenos climáticos extremos y el impacto del calentamiento global en distintas regiones del planeta. Algunos expertos consideran que el aumento de temperaturas oceánicas puede intensificar ciertos sistemas atmosféricos, aunque aclararon que todavía se requieren más estudios para relacionar directamente este evento con el cambio climático.

Mientras tanto, las imágenes continúan sorprendiendo a millones de usuarios por la magnitud y belleza del fenómeno natural registrado sobre Alaska.