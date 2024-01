Los riesgos de ser gamer de tiempo completo

En pleno 2023 la tecnología avanza con una velocidad impresionante, sin embargo las tendencias no van de la mano con la salud. Si usas audífonos para poder jugar y hacer los conocidos streamings, situaciones en las que jugadores de videojuegos comparten con una comunidad en línea sus juegos mientras interactúan con el público; la mayoría de usuarios utiliza audífonos con micrófono para poder hablar mientras juegan, lo que implica subir y subir más y más el volumen para escuchar las indicaciones o ambiente del escenario en línea.

Se recomienda que los audífonos que se prestan a los menores deben ser seguros, hay que entender que no son necesario y evitarlos en lo posible, si decides hacerlo, podrías ponerlos pero controlar el tiempo y no permitirles estar todo el día con ellos. Ya sea en niños o adultos éstos deben cubrir la oreja y no ir directamente al oído, pero si los usas hay que ser conscientes del nivel de sonido en que tenemos éstos, bajarle y cuidar de nuestra salud auditiva.

Luis GyG nos da su opinión experta al respecto:

“Los videojugadores están en riesgo por de pérdida de sonido auditivo, esto se debe a que mientras se está jugando no se perciben los sonidos como realmente suenan, al tener audífonos todo el tiempo el volumen se aumenta y daña al oído. Antes esto era común al salir de fiesta o de concierto por ejemplo, las bocinas dejaban los oídos tapados por la fuerza con que subía la cantidad de sonido. Ya era malo pero no era recurrente, pero los gamers lo hacen 24/7 y no es sano. Actualmente los menores están en contacto con la tecnología todo el día, pero si están frente a la consola todo el día los daña aun más. —