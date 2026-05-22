Trump endurece trámite de green card y exige salir de EE.UU. para solicitarla

El gobierno de Donald Trump endureció nuevamente las reglas migratorias para quienes buscan obtener la residencia permanente, conocida como “green card”, dentro de Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses comenzaron a aplicar nuevas disposiciones que obligan a ciertos solicitantes a salir del país para completar el trámite migratorio desde el extranjero, incluso si ya viven en territorio estadounidense.

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Gobierno de Trump endurece requisitos migratorios para solicitar la green card

La medida afecta principalmente a personas que iniciaron procesos de regularización migratoria mediante peticiones familiares, laborales o ajustes de estatus, pero que no cumplen con algunos requisitos establecidos por las nuevas directrices migratorias impulsadas por la administración Trump.

Especialistas en migración advirtieron que el cambio podría impactar a miles de familias, debido a que muchos solicitantes ahora tendrían que abandonar temporalmente Estados Unidos y acudir a consulados o embajadas estadounidenses en sus países de origen para continuar con el proceso.

Abogados migratorios señalaron que uno de los mayores riesgos es que algunas personas podrían enfrentar restricciones para regresar a territorio estadounidense si permanecieron anteriormente de manera irregular durante ciertos periodos.

¿Quiénes deberán salir de Estados Unidos para tramitar la green card?

La nueva política también provocó preocupación entre organizaciones defensoras de migrantes, quienes consideran que la medida incrementa la incertidumbre legal y económica para familias que ya viven y trabajan en Estados Unidos desde hace años.

El endurecimiento migratorio forma parte de una estrategia más amplia impulsada por Trump para reforzar controles migratorios, acelerar deportaciones y limitar mecanismos de regularización dentro del país.

Aunque el gobierno estadounidense sostiene que las medidas buscan fortalecer el cumplimiento de las leyes migratorias, críticos aseguran que el nuevo esquema podría retrasar procesos, saturar consulados y aumentar los costos para quienes buscan obtener la residencia legal.

La “green card” permite vivir y trabajar legalmente de forma permanente en Estados Unidos y representa uno de los procesos migratorios más importantes para millones de personas, especialmente latinoamericanos que buscan estabilidad migratoria y reunificación familiar.