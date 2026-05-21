Irán lanza propaganda burlándose de Trump; lo ilustra obeso, dormido y babeando

La guerra entre Irán y Estados Unidos ya no sólo se pelea con sanciones, bloqueos y amenazas militares. Ahora también se libra con propaganda agresiva que busca humillar públicamente a Donald Trump.

En las últimas horas comenzaron a circular imágenes y carteles difundidos en Irán donde el presidente estadounidense aparece ilustrado obeso, dormido y babeando. La campaña propagandística forma parte de la estrategia del régimen iraní para mostrar una supuesta victoria política frente a Washington tras el cierre del estrecho de Ormuz y el aumento de las tensiones militares en Medio Oriente.

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¿Por qué Irán lanzó propaganda contra Donald Trump en medio de la crisis en Ormuz?

Las imágenes aparecieron en calles de Teherán y también fueron replicadas en redes sociales, donde simpatizantes del gobierno iraní aseguran que Estados Unidos “retrocedió” ante la presión económica y naval de la República Islámica.

El régimen iraní intenta aprovechar el impacto internacional del bloqueo en Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el comercio petrolero. Analistas internacionales señalan que Teherán busca convertir el conflicto en una narrativa de resistencia nacional frente a una superpotencia.

Crisis en Medio Oriente: la campaña iraní que ridiculiza a Donald Trump en Teherán

Ali Vaez, director del proyecto sobre Irán del International Crisis Group, explicó que las amenazas de Donald Trump y los ataques contra infraestructura iraní ayudaron a fortalecer el discurso nacionalista del gobierno. Según el especialista, el régimen intenta presentar el conflicto no como una guerra contra la República Islámica, sino contra Irán como Estado soberano.

Mientras tanto, dentro del país persiste un ambiente de tensión social. La economía iraní sigue golpeada por sanciones, inflación y crisis energética, mientras sectores opositores acusan al gobierno de usar la guerra y la propaganda para desviar la atención del descontento interno.

Estados Unidos mantiene bloqueos marítimos y vigilancia sobre embarcaciones iraníes en la región. Sin embargo, la campaña mediática lanzada desde Teherán abrió un nuevo frente político y propagandístico entre ambos países.