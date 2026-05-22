Capturan a David “N”, presunto líder de La Chokiza en el AICM

Elementos de la Fiscalía mexiquense detuvieron en el AICM a un presunto integrante de La Chokiza, grupo con presencia en el oriente del Estado de México.

David “N” alias “El Deivid” y/o “El Chino” puede tenido este viernes por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El sujeto es investigado porque se convirtió en el líder del grupo La Chokiza, luego de que su hermano Alejandro Gilmare “N” alias “El Choko”, fuera detenido.

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Detención de presunto líder criminal en el AICM

La detención de este criminal fue anunciada la mañana de este viernes a través de la Fiscalía mexiquense y fue capturado en la capital del país en coordinación con la Marina y la Fiscalía de la Ciudad de México.

También se informó que este sujeto sería investigado por su probable participación en delitos, como extorsión, homicidio, robo con violencia y despojo.

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Investigación por delitos en el Estado de México

La autoridad considera que este es un objetivo prioritario de las autoridades mexiquenses, ya que la agrupación que encabeza conocida como La Chokiza tiene amplia presencia en el oriente de la entidad.

Es de recordar que “El Choko” se encuentra recluido en el penal del Altiplano, por su probable participación en delitos del fuero federal, en espera de una sentencia en su contra.

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