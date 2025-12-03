Detienen en Ecatepec a “El Balú”, objetivo prioritario de La Chokiza

Elementos de la Policía Municipal y personal de Fuerza de Tarea Marina detuvieron la noche del martes en el tianguis del fraccionamiento La Guadalupana a Aldo “N”, alias “El Balú”, supuesto integrante del grupo La Chokiza, considerado objetivo prioritario para la Federación por la comisión de delitos como extorsión, homicidio y despojo, en una acción que constituyó la detención en Ecatepec.

Reporte vecinal derivó en operativo conjunto

Tras un reporte vecinal al Centro de Mando sobre detonaciones en el tianguis navideño de esa colonia, se desplegaron elementos del grupo especial de la policía metropolitana junto a Marina, en el lugar, hallaron un grupo de personas alterando el orden, entre ellos un sujeto que aparentemente portaba un arma de fuego, por lo que se intervino para preservar el orden y la paz social.

Durante el despliegue policiaco se aseguró a “El Balú”, quien intentó emprender la huida y se le encontró en posesión de un arma de fuego tipo escuadra calibre 32, con cargador abastecido con ocho cartuchos; sin embargo, comerciantes de la zona trataron de impedir la acción policial.

Objetivo prioritario federal, vinculado a múltiples delitos

“El Balú” es considerado objetivo prioritario a nivel federal por su probable participación en delitos como extorsión, despojo, homicidio, tráfico de armas, narcomenudeo y cobro de piso, quien durante su aseguramiento alardeó ser agremiado de la organización delictiva “La Chokiza”.

Tras la detención en Ecatepec, el sujeto fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) para determinar su situación legal.

