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¿A qué hora lloverá hoy viernes 22 de mayo del 2026 en la Ciudad de México y Edomex? Según Conagua

Protección Civil recomendó a la población llevar paraguas o impermeable

Las zonas de CDMX donde ya no se puede vivir cuando llueve FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Las zonas de CDMX donde ya no se puede vivir cuando llueve FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Francisco Miranda

La lluvia regresará este viernes 22 de mayo de 2026 a la Ciudad de México y el Estado de México, luego de varios días marcados por altas temperaturas y fuertes periodos de radiación solar. De acuerdo con el pronóstico oficial de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones podrían presentarse principalmente durante la tarde y noche en distintas zonas del Valle de México.

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¿A qué hora lloverá hoy 22 de mayo en CDMX y Edomex? Esto dice Conagua

Según el reporte meteorológico, durante la mañana se espera ambiente fresco a templado con cielo parcialmente nublado. Sin embargo, conforme avance el día aumentará la nubosidad y crecerá la probabilidad de chubascos acompañados de actividad eléctrica y posible caída de granizo tanto en la CDMX como en municipios del Edomex.

La Conagua informó que las lluvias comenzarían después del mediodía y podrían intensificarse entre las 4 de la tarde y las 10 de la noche, especialmente en zonas del sur y poniente de la capital, así como en municipios mexiquenses cercanos al Valle de México.

Conagua alerta lluvias fuertes en CDMX y Edomex hoy viernes 22 de mayo

Además de las lluvias, el pronóstico contempla rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora y posibles tormentas eléctricas aisladas. Autoridades advirtieron que las precipitaciones podrían generar encharcamientos, reducción de visibilidad y afectaciones viales en algunas alcaldías y carreteras del Edomex.

Para este viernes, la temperatura máxima en la Ciudad de México oscilará entre 24 y 26 grados, mientras que en el Estado de México habrá zonas con ambiente más fresco, principalmente en regiones altas y serranas.

Protección Civil recomendó a la población llevar paraguas o impermeable, evitar tirar basura en calles y coladeras y mantenerse atentos a los avisos oficiales del clima.

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