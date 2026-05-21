Guerra en el Congreso: Fernández Noroña lleva marioneta a tribuna y la oposición los acusa de “narcos”

En medio de una guerra de señalamientos que fueron desde perros, hasta ladrones y títeres, diputados y senadores aprobaron realizar un nuevo periodo extraordinario de sesiones para avalar reformas en materia judicial y electoral .

¿Qué ocurrió durante la discusión en el Congreso?

Por tercera vez consecutiva, el senador morenistas Enrique Inzunza, acusado de narcotráfico, no se presentó a trabajar a la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

En la discusión sobre el extraordinario la diputada morenista María Teresa Ealy, sentenció que la oposición puede seguir ladrando, pero se les acabaron sus privilegios.

Mientras la oposición insiste, ciega y sin proyecto, en defender los privilegios de un Poder Judicial capturado por élites durante años, nuestra presidenta @Claudiashein está corrigiendo de raíz lo que ellos nunca quisieron tocar, un sistema hecho para unos cuantos, no para el… pic.twitter.com/TTZkUqcmrz — Maria Teresa Ealy (@MaTeresaEalyMx) May 21, 2026

¿Qué respondió la oposición a Morena?

A lo que la priistas Carolina Viggiano respondió: “¿Privilegio? Privilegio es ser senador de la República y no venir a trabajar, estar guardado allá en el pueblo de los narcos. Ese es un privilegio”.

Gerardo Fernández Noroña subió a la tribuna con una marioneta para insistir en que los opositores solo son títeres.

Y usted son narcos respondió el panista Marcelo Torres, su reforma electoral es una confección política, remató.

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¿Qué reformas se discutirán en el periodo extraordinario?

Mientras que el emecista Clemente Castañeda sentenció que las reformas que se avalarán en el periodo extraordinario requieren cirugía mayor.

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