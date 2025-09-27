¿Quién es la verdadera líder de “La Chokiza”? Zulma “N” es detenida en Edomex

Zulma "N", alías La Güera, fue detenida junto con Carlos Andrés "N", ambos miembros de La Chokiza y originarios de Colombia.

“La Chokiza”, la célula criminal que en redes sociales se presentaba como una organización social que apoyaba a la ciudadanía con supuestos apoyos y asesoría jurídica, vio caer este sábado a la presunta líder, Zulma “N”, alías La Güera y uno de sus cómplices, Carlos Andrés “N”, ambos de origen colombiano.

¿Cómo ocurrió la detención de Zulma “N” en Ecatepec?

La captura se realizó cuando las fuerzas del orden realizaban un patrullaje de vigilancia terrestre, sobre la Avenida General Manuel Ávila Camacho.

Al momento de la detención en Ecatepec, municipio del Estado de México, los imputados, Zulma “N” y Carlos Andrés “N”, ambos de nacionalidad colombiana, viajaban a bordo de una motocicleta color negro.

Durante la inspección, se aseguraron cuatro envoltorios con hierba verde con características similares a la marihuana que les fue incautado, al igual que la motocicleta, que no cuenta con reporte de robo.

Ambos fueron trasladados al Centro de Justcia de San Agustín en el propio muncipio

¿De qué delitos se acusa a los integrantes colombianos de La Chokiza?

Los dos detenidos están presuntamente relacionados con los delitos de narcomenudeo y extorsión en la modalidad gota a gota, ambos fueron trasladados a la agencia del Ministerio Público correspondiente, donde una autoridad judicial determinará su situación jurídica.

Hay que recordar que el pasado miércoles 10 de septiembre, Alejandro Gilmare Mendoza, identificado por autoridades mexicanas como el presunto líder de una banda criminal conocida como “La Chokiza”, fue detenido y vinculado a delitos como:

Delincuencia organizada.

Homicidio.

Extorsión y cobro de piso.

Narcomenudeo.

Despojo e invasión de propiedades.

Todos estos, delitos que también podrían ser imputados los colombianos.

¿Sandra Cuevas no era la líder de “La Chokiza”?

Aunque Alejandro Gilmare Mendoza, estuvo relacionado sentimentalmente con la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, ella confirmó en una rueda de prensa su relación fallida y según el propio “Choko”, su amorío habría terminado en el mes de agosto.

La noticia levantó gran controversia, toda vez muchas fotos y videos de los amantes habrían sido públicas desde ese momento, incomodando a la exalcaldesa de Cuauhtémoc, quien continúa en su intento de gobernar la capital mexicana, tras su fallida incursión en busca de una curul legislativa de la mano del partido Movimiento Ciudadano.

¿Cuál fue el posicionamiento de Cuevas tras la detención de “El Choko”?

Luego de la detención de Alejandro Gilmare Mendoza y su vinculación a proceso por delincuencia organizada, su exnovia, Sandra Cuevas, se deslindó de sus actividades criminales, afirmando no saber de esos delitos.

Actualmente, el líder de “La Cholkiza”, el mexicano Alejandro Gilmare permanece bajo el estatus de prisión preventiva en el penal del Altiplano y su contraparte femenina, Zulma “N” se encuentra a la espera de conocer su status judicial en México o si será extaditada a su país ee origen.