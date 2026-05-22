Convenio UIF-FGE fortalece investigaciones financieras en Michoacán

UIF y FGE de Michoacán firman convenio para mejorar los mecanismos de cooperación en materia de inteligencia financiera y procuración de justicia. / Andrzej Rostek

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), firmó un convenio con la Fiscalía General del Estado de Michoacán para fortalecer el intercambio de información en investigaciones relacionadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos vinculados.

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Coordinación institucional para investigaciones financieras

El acuerdo tiene como objetivo reforzar la coordinación institucional entre ambas instancias, así como mejorar los mecanismos de cooperación en materia de inteligencia financiera y procuración de justicia.

De acuerdo con el comunicado, el convenio permitirá optimizar los canales de comunicación y facilitar el intercambio de información estratégica para el desarrollo de investigaciones tanto federales como estatales.

La Unidad de Inteligencia Financiera podrá compartir productos de inteligencia derivados de reportes y avisos presentados por sujetos obligados, mientras que la Fiscalía General del Estado de Michoacán aportará información útil para las atribuciones de la UIF en el combate a delitos financieros.

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La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, firma convenio de colaboración con la Fiscalía General del estado de Michoacán.



La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), suscribió un Convenio… pic.twitter.com/tT2P2zm9Hf — Hacienda (@Hacienda_Mexico) May 22, 2026

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Intercambio de información y combate a delitos financieros

El convenio también contempla la creación de grupos de trabajo especializados para coordinar acciones operativas, técnicas e informáticas, además de garantizar la confidencialidad en el manejo de datos y fortalecer el uso de herramientas tecnológicas.

La Secretaría de Hacienda destacó que la colaboración interinstitucional es fundamental para identificar estructuras financieras ligadas a actividades ilícitas, fortalecer investigaciones patrimoniales y combatir las bases económicas de la delincuencia organizada.

Asimismo, reiteró que este tipo de acuerdos forman parte de la estrategia para prevenir el uso indebido del sistema financiero nacional, en apego a los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional.

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