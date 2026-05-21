Destaca Marcelo Ebrard acuerdo con la Unión Europea; prevé aumentar 50% exportaciones mexicanas

El secretario de Economía Marcelo Ebrard, aseguró que más del 90% del comercio entre México y la Unión Europea quedará libre de aranceles y adelantó que el bloque europeo será un socio estratégico en sectores como inteligencia artificial, robótica y semiconductores.

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¿Qué beneficios traerá el acuerdo comercial con la Unión Europea?

En conferencia de prensa conjunta con el Comisario de Comercio y Seguridad Económica de la Unión Europea Maroš Šefčovič, luego de que ambos participaran en la Cumbre Empresarial Unión Europea México organizada por el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, A.C (COMCE), Marcelo Ebrard, afirmó que el nuevo acuerdo comercial entre México y la Unión Europea representa una oportunidad estratégica para acelerar el crecimiento económico del país, al permitir un comercio con menores barreras arancelarias y fortalecer inversiones en sectores tecnológicos y manufactureros.

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El funcionario explicó que el acuerdo permitirá que más del 90 por ciento de los productos comerciados entre México y la Unión Europea queden libres de aranceles, lo que beneficiará principalmente al sector agropecuario, automotriz y de autopartes e indicó que la meta del gobierno mexicano es incrementar en casi 50 por ciento las exportaciones mexicanas hacia el mercado europeo rumbo al año 2030, aprovechando el potencial de crecimiento en inversiones y comercio bilateral.

“El acuerdo con la Unión Europea significa que más del noventa por ciento de lo que vamos a comerciar con la Unión Europea no tendrá aranceles. Esto es una gran ventaja para el sector agropecuario, para la manufactura y su automotriz, autopartes. Es una muy buena noticia para México y, como lo acabo de decir, el objetivo de nuestro país es aumentar cincuenta por ciento nuestras exportaciones a la Unión Europea. Switzerland, Mexico es muy grande, pero también la inversión mexicana”. — Marcelo Ebrard, secretario de Economía

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Con la firma mañana de la modernización del Acuerdo con la Unión Europea se abren nuevas oportunidades para México: más inversiones , más exportaciones y con ello, más bienestar para nuestra sociedad. pic.twitter.com/0ACR2yCbu2 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) May 21, 2026

¿Qué contempla el acuerdo modernizado entre México y Europa?

Y es que el acuerdo comercial modernizado entre México y la Unión Europea contempla la eliminación de la mayoría de los aranceles, así como la creación de un marco de cooperación más ágil para facilitar el comercio, la inversión y el flujo de bienes entre ambas regiones.

Agradecí a Maroš Šefčovič , Comisario de Comercio y Seguridad de la Unión Europea, su apoyo y gran labor para hacer posible la modernización del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea !! pic.twitter.com/WQdyIje6eA — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) May 21, 2026

En ese sentido y al tomar la palabra, el comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica, Maroš Šefčovič, destacó que el objetivo es simplificar las condiciones para empresas y consumidores, además de generar mayor competitividad. México y la Unión Europea, dijo, como amigos y socios, han decidido fortalecer esta sociedad con reglas muy claras para tener flujos comerciales, inversiones y cooperación que sea mucho más fácil y suave que antes.

“Este acuerdo que firmaremos mañana tiene una importancia histórica, porque, en primer lugar y, sobre todo, claramente estamos enviando la señal de que hay transacciones de turbulencia. Entonces, México y la Unión Europea, como amigos y socios, hemos decidido fortalecer esta sociedad con reglas muy claras para tener flujos comerciales, inversiones y cooperación que sea mucho más fácil y suave que antes”. — comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica

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¿Por qué la certidumbre será clave para atraer inversiones?

Sin embargo, dejó en claro que la certidumbre y la predictibilidad son clave para cada inversión. “Si tenemos claridad del marco legal, impuestos y aranceles, esto es básico para atraer mayor inversión”, finalizó.

Este viernes Palacio Nacional será la sede de la histórica cumbre bilateral México-Unión Europea, la primera en 15 años. El encuentro consolidará la relación estratégica entre ambas regiones mediante la firma del Acuerdo Global Modernizado y un tratado interino de comercio.

Nuevas oportunidades para México en la Unión Europea : pic.twitter.com/Dy0b01TEGb — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) May 20, 2026

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