Clara Brugada defiende pintura morada en puentes y asfalto de CDMX ante críticas

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada rechazó que, con la pintura morada en puentes, túneles y en el asfalto se estén violando las normas viales, como lo han señalado especialistas en la materia.

Es una campaña para desprestigiar nuestro gobierno, consideró.

“Cuando dicen que estamos violentando las normas de señalética institucional que tiene la ciudad sin siquiera investigar cuáles son esas normas pues entonces es una campaña para desacreditar al gobierno”. —

¿Qué respondió Clara Brugada a las críticas?

A pregunta expresa sobre lo que opinan especialistas viales sobre la nueva forma de pintar vialidades e inmuebles como puentes, combinando el morado con los colores que dicta la norma como amarillo, rojo o blanco en el caso del pavimento, la mandataria dijo que solo tratan de descalificar a su gobierno.

Molesta repitió una y otra vez que solo quieren denostar su trabajo y que en realidad solo se habla del color morado y no de las 2 mil obras que esta realizando en toda la ciudad.

“¿Dónde quedan los 3 millones y medio de metros cuadrados de repavimentación que esta haciendo la ciudad y que toda la población puede ver y acceder todas las noches?”. —

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¿Por qué se utiliza el color morado en las obras?

Y agregó: “Déjenme decirles, reiterarles, que lo morado no es cualquier color, es porque retomamos la lucha de las mujeres; no escogimos cualquier color, lo escogimos porque tiene una identidad profunda sobre los derechos de la mujer”

La mandataria mando al secretario de Obras, Raúl Basulto, a que desmintiera los dichos de los expertos. El funcionario informó que en el llamado paso de cebra que sirve para el cruce de peatones es blanco y la división de carriles también esta pintada de blanco y que el gobierno cumple con la norma.

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¿Qué es el “urbanismo mundialista” en CDMX?

Sin embargo, afirmó que como se estará en unos días con la Copa Mundial de Futbol, se está aplicando “urbanismo táctico”, “urbanismo mundialista” que consiste aplicar color a la carpeta asfáltica “pero cuidando que este elemento no obstruya o no afecte el señalamiento vial”.

Para finaliza con el tema, Brugada Molina comento que la ciudad no solo debe ser funcional sino “segura, ordenada y visualmente digna”.

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