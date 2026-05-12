Donald Trump confiesa que quiere que Venezuela sea el estado 51 de Estados Unidos; ¿Qué pasaría en ese caso?

Mx - Donald Trump quiere que Venezuela, sea el estado 51 de Estados Unidos

Donald Trump volvió a provocar polémica internacional después de declarar que está “considerando seriamente” convertir a Venezuela en el estado número 51 de Estados Unidos.

Las declaraciones rápidamente se viralizaron en redes sociales y generaron reacciones tanto en medios internacionales como en el gobierno venezolano, especialmente porque no es la primera vez que Trump habla sobre anexar territorios o sumar nuevos estados al país.

¿Qué dijo Donald Trump sobre Venezuela?

Durante una entrevista reciente con un medio estadounidense, Trump afirmó que analiza seriamente la posibilidad de integrar a Venezuela como un nuevo estado estadounidense.

Según medios estadounidenses, el mandatario mencionó que el interés estaría relacionado con las enormes reservas petroleras venezolanas y con la nueva relación política entre ambos gobiernos tras la captura de Nicolás Maduro a inicios de 2026.

Trump incluso aseguró que “cosas buenas están pasando en Venezuela” y volvió a bromear con la idea del “estado 51”, algo que ya había mencionado anteriormente respecto a Canadá.

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Venezuela respondió casi de inmediato

Las declaraciones no tardaron en provocar respuesta del gobierno venezolano. La presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, rechazó completamente la idea y aseguró que Venezuela “no es una colonia” y seguirá defendiendo su soberanía e independencia.

Rodríguez también señaló que cualquier relación con Estados Unidos debe mantenerse entre “naciones soberanas” y no como una anexión territorial.

¿Realmente podría pasar que Venezuela se convierta en el estado 51 de Estados Unidos?

Aunque el comentario se volvió tendencia, especialistas consideran prácticamente imposible que algo así ocurra. Para que un país extranjero se convierta en estado de Estados Unidos sería necesario un proceso político y legal extremadamente complejo, incluyendo aprobación del Congreso estadounidense y consentimiento del propio país involucrado.

Además, la propuesta generó críticas y preocupación entre expertos en relaciones internacionales por el impacto político que tendría en América Latina.