Hondurasgate: ¿Por qué dicen que hubo una campaña de desprestigio entre E.U.A y Honduras hacia México y Colombia?

En días recientes se ha dado a conocer el término ‘Hondurasgate’, nombre por el cual varios comenzaron a referirse para una campaña de desinformación relacionada con el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández y personas cercanas a Donald Trump. Te contamos todo lo que se sabe hasta el momento sobre estos documentos que en caso de ser reales, podrían generar conflictos políticos entre los países involucrados.

¿Qué es el Hondurasgate?

El llamado Hondurasgate es el nombre que comenzó a circular en redes sociales y medios internacionales para describir una presunta campaña de desinformación relacionada con el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, aunque el actual presidente de Honduras Nasry Asfura, también está involucrado y políticos de Donald Trump. La polémica surgió después de que se difundieran videos y materiales que supuestamente buscaban atacar políticamente a gobiernos y figuras de izquierda en América Latina, incluyendo a México y Colombia.

La operación habría consistido en crear campañas digitales, cuentas falsas y contenido manipulado para influir en la opinión pública. La idea era generar narrativas negativas sobre ciertos gobiernos latinoamericanos, especialmente en contextos electorales o de tensión política.

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¿Qué políticos estarían relacionados en el Hondurasgate?

Entre los nombres que resuenan para crear la campaña de desprestigio hacia México y Colombia en el Hondurasgate se encuentran:

Javier Milei, presidente actual de Argentina

Nasry Asfura, presidente de Honduras

Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel

Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Por lo que de acuerdo con los investigadores, detallaron que alrededor de 37 audios que forman parte de este proyecto, fueron tomados de conversaciones a través de WhatsApp, Signal y Telegram, entre enero y abril de 2026.

¿Qué revelan los audios filtrados del Hondurasgate?

Lo que se filtró en los audios del Hondurasgate es que se escucha presuntamente al expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández pedir 150,000 dólares al actual mandatario del mismo país, Nasry Asfura para poner una unidad de periodismo digital, que después se refiere a un sitio de noticias latinoamericanas y que el dinero se ocupará para pagar un alquiler en Estados Unidos, donde se hará una sede de este proyecto.

Asimismo, menciona que “se vienen unos expedientes contra México, unos expedientes contra Colombia y, lo más importante, contra Honduras y la familia Zelaya”.

Mientras esto continúa exponiéndose, la presidenta Claudia Sheinbaum y Gustavo Metro han mencionado que no importa cuánto estén contra el Gobierno, éste no caerá en provocaciones y defenderán siempre a su soberanía.

Y en lo que esto se resuelve, la información sigue en desarrollo, sin embargo, es claro cómo es que este tipo de líderes internacionales de ultra derecha, ya no saben qué hacer para poder atraer gente que ya no empata con el orden conservador que quieren mantener en pleno 2026.