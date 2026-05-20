Mx - La advertencia de Xi Jinping a Trump sobre un “conflicto peligroso” que puso en alerta a Estados Unidos / Alex Wong

La reciente reunión entre Xi Jinping y Donald Trump en Pekín deja mucho más que estampas diplomáticas. Detrás de las formas, el fondo. Detrás del saludo protocolario, la advertencia. El mandatario chino envía un mensaje crucial a Washington que no debe pasar por alto: si el tema de Taiwán “no se maneja correctamente”, China y Estados Unidos podrían caer en “choques e incluso conflictos”.

Las señales no son aisladas. Durante el encuentro, el presidente chino insistió en que el conflicto Taiwán representa la línea roja aun más delicada para Pekín y pidió evitar cualquier provocación que altere el equilibrio regional. Aunque Trump evitó comprometerse públicamente sobre una eventual defensa militar de Taiwán, el tono del encuentro termina por ser uno de los momentos más tensos en años dentro de la rivalidad China-EU.

Estas declaraciones de Xi Jinping incluyeron referencias indirectas al desgaste de la influencia estadounidense y al ascenso de China como potencia global, algo que alimentó nuevamente teorías sobre una nueva guerra fría y la llamada Trampa de Tucídides, concepto usado para describir el riesgo de guerra cuando una potencia emergente desafía a otra dominante.

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Qué dijo Xi Jinping sobre Taiwán frente a Donald Trump

Xi aseguró que Taiwán es “el asunto más importante” en la relación bilateral.

Advirtió sobre “clashes and even conflicts” si Washington interviene incorrectamente.

Pidió evitar movimientos que impulsen la independencia taiwanesa.

Trump evitó responder si Estados Unidos defendería militarmente a la isla.

Trampa de Tucídides: la teoría que predice conflictos entre potencias

La Trampa de Tucídides ha vuelto a detonar análisis políticos y militares tras la reunión en China. La teoría sostiene que cuando una potencia emergente amenaza el liderazgo de otra, el riesgo de guerra mundial aumenta drásticamente. En este caso, el ascenso económico, tecnológico y militar de China frente al declive relativo de Estados Unidos ha colocado el concepto en el centro de las discusiones sobre guerra mundial 2026 y riesgo de guerra mundial.

Al día de hoy, el escenario más peligroso sigue siendo Taiwán. Pekín mantiene la postura de que la isla forma parte de su territorio y no descarta el uso de la fuerza, mientras Washington sostiene una política ambigua de respaldo militar y venta de armas a Taipéi.

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Por qué preocupa el aumento de la tensión China vs EU

El encuentro entre Trump y Xi ocurrió en un contexto marcado por guerras activas en Meido Oriente, aunado a disputas comerciales y competencia tecnológica. China y Estados Unidos chocan actualmente por inteligencia artificial, control de semiconductores, comercio, seguridad marítima y presencia militar en Asia-Pacífico.

Analistas internacionales advierten que cualquier error diplomático alrededor de Taiwán podría escalar rápidamente hacia una confrontación mayor entre las dos principales potencias militares del planeta. Por eso, las recientes declaraciones de Xi Jinping fueron interpretadas en Washington como una señal de advertencia directa sobre los límites que China está dispuesta a defender.