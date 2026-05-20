Mx - Qué debes hacer si estalla una guerra mundial, según expertos: guía básica ante una crisis global / RomoloTavani

La creciente rivalidad China y EU, aunada a las declaraciones del presidente chino Xi Jinping sobre Taiwán preparan un escenario que ha dejado de ser imposible, la Tercera Guerra Mundial.

Organismos internacionales como el Think Thank Council y expertos en defensa como el Center for Strategic and International Studies (CSIS), llevan meses advirtiendo que un conflicto Taiwán China podría convertirse rápidamente en una escalada global con riesgo nuclear.

El debate incluso revive la llamada Trampa de Tucídides, teoría popularizada por el politólogo Graham Allison para explicar cómo una potencia emergente, China, puede chocar con otra dominante, Estados Unidos, hasta desembocar en guerra.

Aunque especialistas aclaran que una guerra mundial 2026 no es inevitable, organismos como la Cruz Roja, el CDC de Estados Unidos y centros de análisis estratégico coinciden en que la preparación civil básica puede marcar la diferencia durante las primeras horas de una crisis internacional grave.

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Qué recomiendan expertos si estalla una guerra entre China y Estados Unidos

Las autoridades de protección civil y organismos de emergencia insisten en evitar el pánico y enfocarse en acciones concretas:

Tener agua potable y alimentos no perecederos para al menos 72 horas.

Mantener baterías, radio portátil y lámparas cargadas.

Identificar refugios o zonas interiores seguras en casa.

Guardar documentos importantes en bolsas impermeables.

Contar con medicamentos esenciales y botiquín.

Definir un punto de reunión familiar y vías de contacto.

La Cruz Roja estadounidense y el CDC señalan que, en caso de explosión nuclear o ataque con misiles, el primer objetivo debe ser buscar refugio inmediato en estructuras de concreto, sótanos o áreas interiores alejadas de ventanas. También recomiendan permanecer bajo resguardo al menos 24 horas mientras las autoridades evalúan riesgos de radiación o ataques secundarios.

El conflicto por Taiwán es el escenario que más preocupa

Gran parte de las alertas internacionales giran alrededor del conflicto Taiwán China. Informes recientes del Atlantic Council advierten que un enfrentamiento militar en el estrecho de Taiwán podría escalar rápidamente entre potencias nucleares, elevando el riesgo de guerra nuclear. Analistas consideran que un choque accidental o una mala interpretación militar podría detonar una crisis geopolítica de gran escala.

Los especialistas también subrayan que las guerras modernas no comienzan necesariamente con bombas nucleares. Un escenario de China vs Estados Unidos podría incluir primero ataques cibernéticos, cortes masivos de energía, interrupciones financieras, bloqueos marítimos o campañas de desinformación antes de un enfrentamiento militar abierto.

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Qué NO debes hacer durante una posible guerra mundial

Expertos en manejo de crisis recomiendan evitar errores comunes que suelen agravar el caos:

No difundir rumores o noticias sin verificar.

No salir inmediatamente al exterior tras explosiones o ataques.

No saturar líneas telefónicas salvo emergencias reales.

No comprar compulsivamente productos esenciales.

No exponerse innecesariamente buscando grabar o documentar ataques.

La Cruz Roja Internacional advierte que, ante cualquier escenario nuclear, el tiempo, la distancia y el aislamiento físico siguen siendo los factores más importantes para reducir exposición a radiación.

La “Trampa de Tucídides” y el miedo a una nueva guerra fría

El concepto de Trampa de Tucídides volvió al centro de la discusión global porque muchos analistas ven paralelismos entre la competencia actual de China y Estados Unidos con antiguos conflictos entre potencias dominantes y emergentes. La disputa comercial, tecnológica y militar entre ambas naciones ya transformó el mapa geopolítico global y elevó el temor sobre un posible riesgo de guerra mundial.

Por ahora, gobiernos y organismos internacionales insisten en que la diplomacia sigue siendo el principal freno para evitar que la tensión China EU se convierta en un conflicto global.