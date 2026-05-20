EE.UU. contra Raúl Castro: ¿de qué acusa legalmente al expresidente de Cuba?

El gobierno de Estados Unidos intensificó su presión contra Cuba tras presentar cargos legales contra el expresidente cubano Raúl Castro, una de las figuras históricas más importantes del régimen instalado en la isla desde la revolución encabezada por Fidel Castro en 1959. La acusación fue anunciada este mayo de 2026 por el Departamento de Justicia estadounidense y provocó una nueva tensión diplomática entre Washington y La Habana.

Por qué Estados Unidos presentó cargos legales contra Raúl Castro

De acuerdo con funcionarios estadounidenses, el caso estaría relacionado con el derribo de dos avionetas civiles ocurrido el 24 de febrero de 1996 frente a las costas cubanas. Las aeronaves pertenecían al grupo “Hermanos al Rescate”, integrado por exiliados cubanos radicados en Estados Unidos que realizaban misiones humanitarias y de búsqueda en el estrecho de Florida. En el ataque murieron cuatro personas.

La acusación sostiene que Raúl Castro, quien en ese momento era ministro de Defensa de Cuba, habría tenido responsabilidad directa o conocimiento previo sobre la operación militar en la que aviones de combate cubanos derribaron las aeronaves civiles. El gobierno estadounidense considera que el ataque violó normas internacionales y provocó la muerte de ciudadanos vinculados con organizaciones humanitarias.

¿Qué ocurrió con las avionetas derribadas frente a Cuba en 1996?

El caso se produce en medio de una nueva estrategia impulsada por el presidente Donald Trump para aumentar la presión política y económica sobre Cuba. Legisladores republicanos de origen cubano celebraron la decisión y aseguraron que representa un mensaje directo contra la familia Castro y el gobierno comunista de la isla.

Hasta ahora, el gobierno cubano no respondió oficialmente a la acusación contra Raúl Castro, aunque autoridades de La Habana han denunciado que Washington utiliza procesos judiciales como herramienta política contra sus adversarios internacionales. Mientras tanto, la tensión entre ambos países vuelve a crecer en medio de la crisis económica y energética que enfrenta Cuba.