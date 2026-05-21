SSC activa operativo por el partido de ida de la Final Cruz Azul vs Pumas en CDMX

Dos mil ochocientos elementos de seguridad de la SSC serán desplegados esta tarde noche por la celebración del partido de ida Cruz Azul vs Pumas. FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

La Secretaría de Seguridad Ciudadana implementó un operativo de vigilancia y vialidad con 2 mil 800 policías en las inmediaciones del Estadio Azul para el primer encuentro de la final de futbol entre los equipos Cruz Azul y Pumas, el cual iniciará este jueves a las 20:00 horas.

El objetivo de la acción policial es garantizar la seguridad de asistentes, participantes del evento deportivo y de la ciudadanía en general, por lo que se realizarán revisiones aleatorias encaminadas a prevenir faltas administrativas y la comisión de delitos.

¿Cómo será el operativo de seguridad en el Estadio Azul?

La dependencia capitalina hará especial énfasis en el seguimiento y acompañamiento de las barras de animación de ambos equipos, desde su traslado al estadio y hasta el término del encuentro, a fin de evitar cualquier riña o confrontación.

Los uniformados estarán apoyados por 240 vehículos, con los que efectuarán recorridos en diferentes puntos del Estadio Ciudad de los Deportes para verificar el correcto desarrollo del operativo.

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¿Qué vialidades tendrán afectaciones por el partido?

De igual forma, elementos de tránsito agilizarán la circulación en diversas vialidades como avenida Insurgentes, Holbein, Tintoreto, San Antonio, Patriotismo y Revolución, entre otras.

La SSC-CDMX mantendrá comunicación constante con estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Metrobús, Trolebús y Centros de Transferencia Modal, con la finalidad de garantizar suficiente transporte público para los aficionados que asistirán al encuentro.

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¿Habrá estacionamiento en el Estadio Ciudad de los Deportes?

Las autoridades recordaron que el Estadio Ciudad de los Deportes no cuenta con estacionamiento, por lo que las calles aledañas son insuficientes para recibir vehículos particulares.

Además, advirtieron que los automóviles podrían ser infraccionados si son estacionados en zonas prohibidas.

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