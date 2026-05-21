Spotify Reserved: Así será la nueva preventa exclusiva para fans de conciertos; ¿Cuándo llegará a México?

La nueva función Spotify Reserved ya comenzó a llamar la atención de fans de la música y usuarios de la plataforma después de que el gigante Spotify anunciara una herramienta enfocada en dar acceso preferencial a boletos para conciertos y eventos en vivo. La función promete cambiar la manera en que las personas compran entradas, especialmente para shows de artistas muy solicitados.

Así que sigue leyendo para tener toda la información completa si eres de los fans de hueso colorado de cualquier artista que esté en Spotify.

¿Qué es el Spotify Reserved?

Spotify Reserved es una nueva función presentada recientemente por Spotify que permitirá a ciertos usuarios seleccionados por la misma plataforma de música para acceder a preventas y boletos reservados para conciertos antes que el público general.

La herramienta estará vinculada al comportamiento musical de cada usuario dentro de ella, lo que significa que Spotify podría priorizar accesos para fans que realmente escuchan frecuentemente a determinados artistas. Además, Spotify Reserved busca reducir problemas relacionados con reventa y saturación durante preventas tradicionales, algo que se volvió común en conciertos masivos y festivales internacionales.

La plataforma también adelantó que la función podría incluir experiencias VIP, accesos exclusivos y beneficios especiales dependiendo del tipo de evento y artista.

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¿Tendrá cargos extra el Spotify Reserved?

Hasta ahora, Spotify no confirmó si Spotify Reserved tendrá un costo adicional independiente o si formará parte de ciertos planes premium de la plataforma. Sin embargo, todo parece indicar que no tendrá costos extras.

Por otro lado, la empresa sí explicó que algunos beneficios exclusivos podrían variar dependiendo del tipo de evento, promotor o experiencia ofrecida. También se espera que ciertos conciertos manejen precios dinámicos o paquetes especiales relacionados con accesos anticipados mediante Spotify Reserved.

Por ahora, Spotify todavía no publica todos los detalles oficiales sobre costos o condiciones específicas para usar la nueva herramienta.

¿Cuándo llegará a México el Spotify Reserved?

Spotify confirmó que Spotify Reserved comenzará a implementarse gradualmente en algunos mercados internacionales después de su presentación oficial durante el Investor Day 2026.

Aunque México todavía no aparece entre los primeros países confirmados para el lanzamiento, existe expectativa de que la herramienta llegue próximamente debido a la enorme base de usuarios que Spotify tiene en territorio mexicano.

Mientras tanto, usuarios mexicanos ya comenzaron a reaccionar en redes sociales ante la posibilidad de conseguir boletos antes que nadie mediante Spotify Reserved, especialmente para artistas con alta demanda y preventas que suelen agotarse en minutos.