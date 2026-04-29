Mx - Patti Smith gana el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026: la leyenda del punk suma otro reconocimiento histórico (Photo by Debbie Hickey/Redferns) / Debbie Hickey

Patti Smith fue distinguida este 29 de abril con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026, uno de los reconocimientos culturales más relevantes de habla hispana. El anuncio termina por confirmar el peso artístico de una creadora que durante más de cinco décadas ha dedicado su vida a la música y la poesía. Pero también a la fotografía, y, de paso pero no menos relevante, al activismo a favor de la paz la antiguerra y los derechos humanos.

La decisión fue tomada por el jurado reunido en Oviedo, sede habitual de la fundación que entrega estos premios. Con ello, Patti Smith se convierte en una de las figuras internacionales más destacadas en recibir el galardón en años recientes.

El premio incluye 50 mil euros, una escultura diseñada por Joan Miró, diploma e insignia oficial. La ceremonia de entrega está prevista para octubre en el Teatro Campoamor.

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El jurado destaca su mezcla de arte, rebeldía y conciencia social

En el fallo oficial, los organizadores subrayaron el “estilo vigoroso” de Patti Smith, así como su capacidad para tender puentes entre disciplinas artísticas. También resaltaron el mensaje de esperanza que atraviesa gran parte de su obra frente a la desigualdad, la violencia y la exclusión.

No es una mención menor. Desde los años setenta, Smith construyó una identidad artística difícil de encasillar. Cantante de rock, escritora premiada, poeta escénica y voz crítica de su tiempo. La versatilidad como constante en su carrera.

El reconocimiento también consolida la presencia de mujeres creadoras dentro del historial reciente del premio, tras la elección en 2025 de la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide.

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De Horses a Just Kids: ¿por qué Patti Smith marcó generaciones?

Cuando lanzó Horses en 1975, Patti Smith cambió la conversación cultural alrededor del rock. El disco es considerado una obra esencial por su mezcla de cruda energía, referencias literarias y una estética que influenció al movimiento punk internacional.

A esa etapa pertenecen canciones como Because the Night y People Have the Power, temas que trascendieron lo musical para convertirse en himnos de distintas generaciones. Su figura fue creciendo más allá de los escenarios.

En la literatura también dejó huella con Just Kids, libro con el que obtuvo el National Book Award y en el que retrató su relación con Robert Mapplethorpe y la efervescencia artística del Nueva York más setentero.

Qué representa el Premio Princesa de Asturias para la cultura global

El Premio Princesa de Asturias de las Artes reconoce aportaciones sobresalientes en arquitectura, cine, danza, música, fotografía y otras disciplinas. A lo largo de su historia ha distinguido a figuras de enorme influencia internacional.

Recibirlo a los 79 años coloca a Patti Smith en una etapa de consagración pública, pero también de vigencia artística. La creadora continúa ofreciendo recitales, lecturas y presentaciones alrededor del mundo.