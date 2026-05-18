Corona Capital 2026: Cartel final oficial y todo lo que se sabe sobre el festival más esperado del año

El Corona Capital 2026 ya comenzó a generar euforia entre los y las fans de la música en México, y es que si bien no es el festival más grande, es uno de los más esperados. Así que si eres fan de este festival tanto como nosotros, sigue leyendo para que te enteres de todos los detalles sobre el Corona Capital 2026.

¿Cuál es el cartel oficial del Corona Capital 2026?

Como cada año, el Corona Capital no decepciona a sus fans, pues han tenido carteles icónicos liderados por My Chemical Romance, Paramore, The 1975 o Miley Cyrus. Sin duda alguna este año no fue la excepción y no defraudó a nadie de los fans del festival.

Entre los artistas confirmados para la edición del Corona Capital 2026 se encuentran:

Twenty One Pilots

The Strokes

Gorillaz

Cartel oficial del Corona Capital 2026 Ampliar

¿Cuándo será el Corona Capital 2026?

En otras ediciones el Corona Capital se realizaba a mediados de noviembre, sin embargo, en esta ocasión, el Corona Capital 2026 se llevará a cabo los próximos 20, 21 y 22 de noviembre del mismo año.

Así que prepara tu cartera, fuerzas y todas las ganas necesarias para que este festival llegue a ti con tres días de mucha experiencia y música a más no poder para que todos sus fans y asistentes, disfruten sin importar el tiempo.

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¿Por qué el Corona Capital 2026 es uno de los festivales más importantes de México?

El Corona Capital logró posicionarse como uno de los festivales más relevantes del país gracias a la combinación de artistas internacionales, producción masiva y experiencias musicales que suelen marcar tendencia en redes sociales. Además, el festival se convirtió en uno de los eventos más importantes para fans del rock alternativo, indie, pop y música electrónica en México.

Cada edición genera conversación nacional por sus artistas sorpresa, precios de boletos, zonas VIP y momentos virales, además de atraer turismo y visitantes de distintas partes del país y Latinoamérica.