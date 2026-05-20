Corona Capital 2026: Precios de los boletos por fases y tarjetas participantes para comprar las entradas

La preventa del Corona Capital 2026 ya comenzó a generar conversación entre miles de fans después de que se filtraran y confirmaran los precios oficiales de los boletos para una de las ediciones más esperadas del festival en México. Además, el evento volverá al Autódromo Hermanos Rodríguez durante noviembre de 2026, consolidándose como uno de los encuentros musicales más importantes de Latinoamérica.

Si quieres saber toda la información, sigue leyendo para poder enterarte de los precios del Corona Capital 2026 y que vayas ahorrando para poder ir.

¿Qué tarjetas tendrán preferencia para el Corona Capital 2026?

De acuerdo con la información oficial del festival, las tarjetas Banamex volverán a tener acceso prioritario durante la preventa del Corona Capital 2026. Además, los boletos Comfort Pass y Banamex Plus también estarán ligados a beneficios especiales relacionados con experiencias preferenciales dentro del festival.

La preventa bancaria suele ser uno de los momentos más importantes para fans del Corona Capital, ya que las primeras fases normalmente ofrecen precios más bajos antes de los incrementos conforme avanza la venta general.

El festival se realizará los próximos 20, 21 y 22 de noviembre de 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

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¿Quiénes son los headliners más esperados del Corona Capital 2026?

Aunque hasta ahora no se publica el cartel oficial, en redes sociales ya comenzaron las especulaciones sobre posibles artistas para el Corona Capital 2026.

Entre los nombres más mencionados por fans aparecen bandas como:

Gorillaz

Chvrches

Twenty One Pilots

The Strokes

Así que si eres de los fans de estas bandas o artistas y no te los quieres perder por nada del mundo, te dejamos a continuación los precios oficiales para que vivas el Corona Capital 2026 como ningún otro y seas de los primeros en tener tu boleto.

¿Cuáles son los precios oficiales por fases para el Corona Capital 2026?

Según los precios difundidos para la Fase 1 del Corona Capital 2026, los costos quedarían así:

General: 5 mil pesos

Comfort Pass Banamex: 6 mil 931 pesos

Banamex Plus: 9 mil 647 pesos

Los precios ya incluyen cargos por servicio y podrían aumentar conforme avancen las siguientes fases de venta. La publicación de costos también provocó reacciones divididas en redes sociales, donde algunos usuarios señalaron que el Corona Capital 2026 mantiene precios similares a grandes festivales internacionales, mientras otros criticaron el incremento frente a ediciones pasadas.

Aun así, el festival continúa posicionándose como uno de los eventos musicales más importantes de México y uno de los más buscados por fans nacionales e internacionales.