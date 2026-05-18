El nuevo fenómeno coreano de Netflix que está atrapando a fans del terror y thriller; La miniserie que SÍ o SÍ debes ver

Mx - Si los deseos mataran, la miniserie en Netflix que no te puedes perder

Se trata de una nueva miniserie coreana de terror que poco a poco se está convirtiendo en una de las más comentadas entre fans de los k-dramas y del suspenso psicológico, gracias a una premisa inquietante, episodios cortos y una tensión que no baja nunca.

Con solo ocho capítulos, “Si los deseos mataran” es la producción que ya comenzó a ganar fuerza dentro del catálogo de Netflix y muchos la están describiendo como una de las sorpresas más intensas del año.

¿De qué trata la miniserie coreana “Si los deseos mataran” de la que todos están hablando?

“Si los deseos mataran” mezcla terror sobrenatural, thriller juvenil y drama psicológico.

Es una historia que sigue a un grupo de adolescentes que descubre una misteriosa aplicación capaz de cumplir cualquier deseo. El problema es que cada vez que alguien la usa, se activa una cuenta regresiva relacionada con la muerte.

A partir de ahí, la serie se convierte en una carrera desesperada por entender quién creó la app, cómo detenerla y si realmente existe una forma de romper la maldición. Lo más interesante es que el miedo no viene solo de lo sobrenatural, sino de las decisiones de los propios personajes y de cómo la ambición, los celos y la culpa comienzan a destruir sus relaciones.

Además, la producción combina momentos incómodos de humor con escenas de tensión constante, algo muy característico del terror coreano moderno.

Mx - Miniserie 'Si los deseos mataran' en Netflix Ampliar

¿Por qué tanta gente está enganchándose con “Si los deseos mataran”?

Los episodios duran entre 35 y 50 minutos, lo que hace que “Si los deseos mataran” avance rápido y siempre deje preguntas abiertas para seguir viendo el siguiente capítulo.

También ayuda que la serie tenga una vibra que recuerda a producciones como Black Mirror o Death Note, mezclando tecnología, decisiones morales y consecuencias extremas. Por lo que el fenómeno ya llamó la atención incluso fuera del mundo de los k-dramas.

El dato secreto de “Si los deseos mataran”

La serie está construida como una “cuenta regresiva emocional”.

No solo existe un reloj dentro de la historia, también en la estructura de los episodios. Cada capítulo acelera el ritmo y reduce el tiempo que tienen los personajes para escapar, haciendo que el espectador sienta ansiedad constante casi sin darse cuenta.

Además, el creador de videojuegos Hideo Kojima elogió públicamente a “Si los deseos mataran” por su ritmo narrativo y su final, algo que disparó todavía más la curiosidad entre fans del terror y la cultura pop.