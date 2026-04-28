Taylor Swift, Mariah Carey y otras mujeres entre ‘Los 30 mejores compositores vivos estadounidenses’ según The New York Times

La música siempre ha sido uno de los artes más generales y mundiales desde hace muchos años. Esto dió puerta a que muchas personas fueran legendarias no solo en sus acordes, sino en su composición, es por eso que ahora salió una lista sobre “Los 30 mejores compositores vivos estadounidenses” según The New York Times.

En esa lista, se encuentra un número reducido de mujeres que aunque le dan visibilidad al poder femenino, aún se cuestiona cómo es que la industria musical sigue siendo dominada por hombres. Por lo que si quieres saber qué músicas se encuentran en este listado, sigue leyendo para que no se te pase ningún detalle.

¿Quiénes son las mujeres que se encuentran en el listado ‘Los 30 mejores compositores vivos estadounidenses’?

La conversación sobre quién escribe las canciones más influyentes del mundo acaba de dar un giro importante, pues “The New York Times” ha lanzado a sus mejores compositores, entre las que destacan 11 mujeres que hoy marcan el rumbo de la música global.

Desde leyendas hasta voces contemporáneas, la selección deja claro que la composición femenina no solo está vigente, sino que ha generado un impacto impresionante en su narrativa y alcance. Así que te presentamos a las mujeres que han sido seleccionadas entre “Los 30 mejores compositores vivos estadounidenses”:

Taylor Swift

Lana Del Rey

Fiona Apple

Lucinda Williams

Carole King

Dolly Parton

Mariah Carey

Missy Elliott

Diane Warren

Valerie Simpson

Brandy Clark

¿Qué significa esta selección de mujeres compositoras elegidas por The New York Times?

Que 11 de “Los 30 mejores compositores vivos estadounidenses” sean mujeres refleja un cambio importante en la industria musical, sin embargo, también confirma que siguen dominando nombres masculinos en el medio. Asimismo, esto puede reflejar que la presencia femenina va a la alza en ese negocio.

Aunado a ello, se demuestra cómo es que artistas como Taylor Swift, que casi siempre es criticada por ser una mujer representativa del pop actual, escribe y compone sus canciones, demostrando que eso se quedó en la era antigua de la música pop.

Sea como sea, cada una a su estilo y buena en su género, hay pioneras o contemporáneas que sin importar lo que diga la gente sobre su imagen pública, ellas han llevad la composición a terrenos personales, introspectivos y conceptuales, demostrando que el talento femenino atraviesa todos los géneros.